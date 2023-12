Tekashi 6ix9ine difunde video en el que Yailin lo agrede

De esta manera, la intérprete paró las acusaciones en redes contra Tekashi, pues algunos lo señalaban de haberla agredido.

Sin embargo, una nueva filtración despertó los rumores sobre la violenta relación que ambos parecen mantener, ya que corrió el audio de una llamada que la madre de Cattleya hizo a una emisora de radio en la que solicitaba ayuda porque su novio la agredía.

Inmediatamente, Tekashi hizo uso de su perfil en Instagram para desmentir el hecho y compartió un video en el que se muestra a la mujer discutiendo y tratando de golpear al rapero con una tabla.

"Es una mujer que necesita ayuda, es una mujer que necesita mucho amor. Yo estoy en probatoria, nunca voy a agredir a una mujer”, comentó.

Posteriormente, añadió que expone los hechos para mantener su imagen limpia. “Si enseño la prueba, quedo mal, no enseño la prueba, quedo mal. (Yailin es) una persona que está pasando por algo mental, desde que yo (la conocí) la he protegido. Nunca me he pasado con ella; la gente es muy odiosa, es como un tren para odiar a Tekashi".

La salud mental de Yailin

El cantante explicó que la dominicana está atravesando por un momento en el que su salud mental se encuentra alterada, y acusó a equipo con el que su novia trabajó de aprovecharse de ella y robarle dinero.

"Yailin es una niña [que] tiene problemas mentales, [depresión] post parto y todavía la estoy defendiendo".

Igualmente, aseguró que el conductor del programa al que llamó Yailin se aprovechó de la situación para obtener más seguidores. "Hizo una llamada a una persona oportunista, la usó para vistas, para likes y caí en una posición (en donde) la gente (me dice) abusador".

Concluyó señalando que él no ha denunciado a la mujer pues no tiene familia en Miami.

"Yo no le estoy poniendo cargos a Yailin, ella no tiene a nadie acá (en Miami)", expuso. "La protegí lo mas que pude".