Productor se despide de los Grammy tras 40 años

“Esa debe ser una de las mejores canciones de película que he visto”, dijo Ehrlich sobre la pieza que fue interpretada originalmente por las estrellas de la película incluyendo a la ganadora del Grammy Irene Cara.

La presentación, que también incluirá danza a cargo de la afamada bailarina Misty Copeland, estará entre las últimas de la noche en la que Ehrlich se despedirá.

“Ha estado en mi cabeza por años, pero realmente no me di cuenta hasta que comencé a pensar sobre lo que sí quería hacer este año”, dijo a The Associated Press en una entrevista la semana pasada. “Me quedó muy claro que en vez de poner videos de los momentos de los Grammy, que todo mundo ha visto un montón de veces ... esta era una manera fresca de hacer algo que realmente representaba lo que hemos tratado de hacer con los Grammy. Y es coherente con la misión de la academia con respecto a la educación musical y la música en las escuelas”.

La actuación también incluirá estudiantes de música locales, cantantes y bailarines, como aquellos de la escuela de danza de Debbie Allen.

Ehrlich y Allen trabajaron en la versión de televisión de “Fame”. Allen también hará la coreografía del número.

“Esta canción es constante en todo lo que he tratado de hacer en un espectáculo por 40 años, mezclando géneros, generaciones, mostrar el clisé de que la música es un lenguaje universal, la ejecución es que todos vivimos juntos en este mundo en el que la música nos hace reír, nos hace llorar y todo lo demás”.

Ehrlich dijo que los artistas que eligió representan toda una variedad de géneros, pero también generaciones, y el tipo de diversidad que ha buscado por años.

“Creo que (Camila) representa a la generación más joven. Con Cyndi Lauper, regresamos a los 80. ... es una artista brillante”, dijo. “John Legend, no quiero menospreciarlo diciendo esto, pero él es el señor Confiable ... me encanta lo que puede hacer, me encanta esa voz”.

Ehrlich es famoso por crear mezclas inesperadas de artistas para estos grandes momentos de los Grammy, como cuando John y Eminem tocaron juntos en 2001, el rapero había sido muy criticado por sus comentarios homófobos en su música.

También juntó al pianista clásico Lang Lang con Metallica, Stevie Wonder con Daft Punk y Pharrell, así como numerosas colaboraciones más que dejan a la gente hablando por días.

“El conocimiento musical de Ken Ehrlich, su visión y pasión se compara con el trabajo de los artistas emblemáticos con los que ha creado momentos inmortales en el escenario de los Grammy a lo largo de los años”, dijo Harvey Mason Jr., el presidente de la junta directiva de la Academia de la Grabación, y actual director general y presidente interino de la academia en un comunicado. “Ahora que nos acercamos a esta despedida en la producción de los Grammy, apreciamos sus contribuciones a nuestra comunidad musical y a la cultura pop global, y anticipamos con entusiasmo que seguramente será un último hurra destacado”.

Ehrlich, quien ha producido los Emmy así como numerosos especiales y presentaciones más, incluyendo los conciertos en la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, es famoso por llenar la gala con artistas de primera calidad año tras año. Su nombre surgió durante el drama legal de los Grammy de esta semana cuando Deborah Dugan, la recién despedida presidenta y directora general de la Academia de la Grabación, señaló que las nominaciones eran a veces manipuladas dependiendo de la persona que Ehrlich quería tener en la ceremonia.

Ehrlich no respondió a un mensaje sobre las acusaciones de Dugan. Pero durante su entrevista con AP, habló sobre ser despreciado por una superestrella por su última presentación: Ed Sheeran, quien estaba nominado a un Grammy a mejor álbum vocal pop por su “No. 6 Collaborations Projects”, a pesar de un año en la cima de las listas de popularidad.

“Quería que Ed hiciera esto, realmente lo quería. Pero este no fue un año en el que los Grammy brillaron sobre Ed y él declinó”, dijo Ehrlich. “Lo adoro y desearía que hubiese venido a hacer esto”.

A medida que se acerca su salida, a Ehrlich le han preguntado sobre algunos de los momentos más famosos como cuando Franklin sustituyó de último minuto a un enfermo Luciano Pavarotti para interpretar “Nessun dorma” impecablemente, o cuando Beyoncé se presentó con Prince en 2004 y con Tina Turner cuatro años después.

Ehrlich está consciente sobre el impacto que ha tenido el show, no sólo en las carreras de aquellos que han sido parte de estas memorias, sino también de otras galas que han copiado su enfoque. Le molesta que los Grammy nunca han ganado un Emmy, pero está orgulloso de la huella que ha dejado y el legado que forjó. Por ahora espera que su sucesor siga poniendo el énfasis en las actuaciones.

“Hay una gran parte del público que ve el show porque creen que verán algo que no han encontrado en otras partes. Y eso es lo que espero que continúe”, dijo. “No hay muchas sorpresas en la vida ... y me gustaría pensar que nuestro show ocasionalmente hace lo mejor para sorprender a la gente que está sentada en casa viendo”.