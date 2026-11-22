MIAMI.- La Feria del Libro de Miami , que organiza Miami Dade College (MDC), se celebra hasta el 23 de noviembre, con una programación variada en la que destaca encuentros con autores, expositores editoriales, firma de libros , y la feria callejera el domingo 22 y lunes 23 con actividades para toda la familia.

El evento literario se lleva a cabo en el Wolfson Campus de MDC, 300 N.E. 2nd Ave, en el Downtown de la ciudad.

Programación del domingo 22 de noviembre

Mary Low, una voz recobrada | 10:30 am - 11:30 am

En busca de Mary Low. Poemas recoge sesenta años de obra de esta poeta anglo-cubana. Esta edición trilingüe, a cargo de Enrico Mario Santí, reúne los libros que Low publicó en vida, sus autotraducciones, una breve biografía y un comentario crítico sobre su obra. En conversación con la periodista Helga Silva y Laylah Silva Bulman.

YMU (Young Musicians Unite) Jazz Collective| 10:30 am - 11:30 am

El colectivo de jazz YMU (Young Musicians Unite) es una agrupación de alto nivel que reúne a los mejores estudiantes de jazz de diversas escuelas de Miami. Con una fusión de jazz clásico, ritmos modernos e improvisación conmovedora, este grupo de élite aporta sofisticación y dinamismo a cada presentación. Sus jóvenes músicos forman un grupo unido que permanece junto hasta su graduación, desafiándose mutuamente a través de un repertorio de jazz avanzado y variado, y un riguroso calendario de presentaciones. El colectivo se ha presentado en numerosos escenarios prestigiosos, como el Adrienne Arsht Center y el Miami Beach Bandshell

La historia en la balanza: Una conversación – No ficción| 11:00 am

En Out of the Sky: Heroism and Rebirth in Nazi Europe, Matti Friedman desentraña una de las historias más extrañas de la Segunda Guerra Mundial: un equipo de jóvenes que escaparon del Holocausto y tomaron la inconcebible decisión de lanzarse en paracaídas de regreso a la Europa ocupada por los nazis. Utilizando miles de documentos originales, Friedman sigue a cuatro de los paracaidistas desde la primavera de 1944 hasta el dramático final de la operación. Pocos comprenden la historia de Oriente Medio, y aún menos su cosmopolitismo, complejidad e interconexión. En The Cauldron: The Making of the Modern Middle East, el historiador Simon Sebag Montefiore ofrece un relato completo y matizado que abarca desde el sultanato otomano hasta la presidencia de Trump. Pinta un panorama deslumbrante de fe y fanatismo, creatividad y tolerancia, dictadura y democracia.

Más allá del velo: espiritualidad haitiana, sueños y mensajes de lo invisible – No ficción| 1:00 pm - 2:00 pm

Los sueños, la presencia ancestral y las creencias sobre la vida después de la muerte dan forma a cómo muchos haitianos entienden la relación entre el mundo visible y el invisible. En Más allá de las nieblas y los misterios, Gina Boyer explora las creencias haitianas sobre el viaje del alma después de la muerte, basándose en su perspectiva espiritual y sus experiencias personales. Sous les Couleurs d'Haïti: Histoire, Mystique et Destin d'une Nation, de Jean-Claude Fanfan, considera las conexiones entre la historia haitiana, los símbolos nacionales, la espiritualidad y la memoria colectiva. Manbo Zila Nzingha Nandi aporta el conocimiento y la práctica vivida del vudú haitiano, incluyendo las tradiciones ancestrales, la sanación y las relaciones con los lwa. Moderado por Carole Arty Démesmin, autora de Four Breaths of Kiskeya/Quatre Souffles de Quisqueya/Kat Souf Kiskeya.

Cuba: territorios del poder – Ficción y No Ficción| 4:30 pm - 5:30 pm

Antonio José Ponte presenta Desfila La Habana: una novela híbrida que mezcla ficción y realidad para retratar el clima enrarecido de Cuba entre 1958 y 1959, en plena antesala de la Revolución. Néstor Díaz de Villegas ofrece Cómo entrar a una cárcel: un poderoso testimonio sobre la creación artística, la represión y la disidencia en la Cuba revolucionaria. En conversación con el periodista y crítico de arte Alejandro Ríos.

Las aventuras de Juan Planchard – Ficción| 5:15 pm - 6:15 pm

En Las aventuras de Juan Planchard: Una novela, de Jonathan Jakubowicz , Juan, un don nadie de clase media, se convierte en millonario manipulando la corrupción que asola Venezuela. Cena con oligarcas, se acuesta con modelos y se mueve en un mundo donde el poder es la única moneda de cambio. Entonces, en medio de una existencia marcada por el caos, la avaricia y el dinero manchado de sangre, se enamora perdidamente de Scarlet. ¿Será ella su salvación o su perdición? El abogado Joshua Bratter será el moderador.

Ciudades, cultura y relato – No Ficción| 5:15 pm - 6:15 pm

Pedro Medina León presenta Miami: mapa cultural y pop. Crónicas y ensayos de una ciudad improbable, un mapa hecho de fragmentos que construyen el complejo cruce de mundos que es nuestra ciudad. Frank Báez presenta Bajo otras luces: Estas crónicas son una travesía entre la observación y la emoción, entre la memoria y el descubrimiento. A través de ellas, Frank Báez explora qué significa el Caribe, qué implica escribir desde ese territorio y cómo se percibe desde la distancia. Hernán Vera Alvarez presenta La cultura es una estafa, cuyos relatos transcurren en Miami, en Nueva York, en París o en Buenos Aires. Pero los une siempre la misma patria de destino: la literatura. En conversación con la periodista Sarah Moreno.

Encuentro con Gina Montaner – Ficción| 6:00 pm - 7:00 pm

Gina Montaner presenta No esperes por mí mañana: una novela sobre el amor, la memoria y la posibilidad de reinventarse. Sarah recibe una carta de quien fue su primer amor y ese inesperado mensaje reabre los recuerdos de su juventud y la enfrenta a las decisiones, pérdidas y sueños que quedaron suspendidos en el tiempo. En conversación con la periodista María Elena Salinas.

Sobre la feria

La Feria del Libro de Miami, fundada en 1984 por Miami Dade College y sus colaboradores, fomenta la participación de la comunidad con programas inclusivos y accesibles que promueven la lectura y apoyan a los escritores durante todo el año.

El festival anual de ocho días se ha convertido en la reunión literaria de raíces comunitarias más grande e integral en los Estados Unidos, generando un discurso sobre literatura contemporánea y temas actuales de importancia internacional.

La mayoría de las presentaciones nocturnas de escritores requieren un boleto. Para obtener entradas o más detalles sobre la programación, visite miamibookfair.com.