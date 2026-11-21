El español Txema Carrillo espera conseguir que el Pádel sea económicamente accesible y llegue a más atletas

El crecimiento del pádel en Estados Unidos sigue abriendo oportunidades para quienes apostaron por este deporte cuando todavía daba sus primeros pasos en el país. Uno de ellos es el español Txema Carrillo, quien un año después de compartir su visión sobre la expansión de esta disciplina en Miami, comienza a recoger los frutos de un camino marcado por nuevos desafíos, alianzas y responsabilidades.

Su logro más reciente es el acuerdo alcanzado con la Universidad de Miami para incorporarse a la estructura de su equipo de pádel como director técnico y deportivo. Carrillo tendrá la responsabilidad de organizar la planificación deportiva, establecer una metodología de trabajo, coordinar entrenadores y contribuir a la búsqueda de patrocinadores que permitan fortalecer el proyecto universitario.

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La iniciativa representa un nuevo capítulo en su trayectoria y, al mismo tiempo, un paso importante en su objetivo de impulsar el desarrollo del pádel desde el ámbito académico.

“Finalmente hemos conseguido llegar a un acuerdo para agarrar el equipo. Empezamos la primera sesión de entrenamiento este jueves 19 de noviembre”, explicó Carrillo, quien señaló que todavía quedan algunos detalles por definir en las distintas áreas de colaboración.

Txema Carrillo ya ha comenzado a trabajar con los integrantes del conjunto de la Universidad de Miami Foto Txema Carrillo

El español ya ha comenzado a trabajar con los integrantes del conjunto universitario, con la mirada puesta en los compromisos que tendrán que afrontar frente a otras universidades antes de finalizar el año.

“Estamos con muchas ganas de poder arrancar. La idea es preparar al equipo para que llegue en good shape, esté a la altura de la competición y pueda ofrecer su mejor versión”, comentó.

De una visión de crecimiento a nuevos desafíos profesionales

En noviembre de 2025, Carrillo conversó con Diario Las Américas sobre el potencial del pádel en Estados Unidos y defendió una idea que sigue marcando su trabajo: el deporte no debía limitarse a la competición, sino convertirse en una experiencia social, cultural y empresarial.

Un año después, aquella visión comienza a traducirse en nuevas responsabilidades.

Durante los últimos dos años ha trabajado en distintos proyectos vinculados al crecimiento de la disciplina, estableciendo acuerdos con marcas, desarrollando oportunidades comerciales y participando en iniciativas para profesionalizar la actividad en el mercado estadounidense.

Su incorporación a la estructura de la Universidad de Miami representa uno de los pasos más recientes de esa evolución. También forma parte de su trabajo en el comité de desarrollo juvenil de la USA Pádel, desde donde participa en iniciativas orientadas a ampliar la base de jugadores y facilitar el acceso de las nuevas generaciones.

“Para mí es todo un sueño ser parte del crecimiento de un deporte que me encanta. Es una responsabilidad que ha recaído sobre mí y tengo muchísimas ganas de aportar, crecer y desarrollar todo lo que está por venir”, expresó. “Para mí es todo un sueño ser parte del crecimiento de un deporte que me encanta. Es una responsabilidad que ha recaído sobre mí y tengo muchísimas ganas de aportar, crecer y desarrollar todo lo que está por venir”, expresó.

Su trayectoria en Estados Unidos también recibió un reconocimiento profesional importante con la aprobación de una visa O1A destinada a personas con habilidades extraordinarias en distintos campos. Según explicó, la solicitud fue impulsada por la compañía para la que trabaja, que consideró que su perfil era fundamental para contribuir al desarrollo nacional del pádel.

Carrillo destacó que el proceso exigió acreditar su experiencia, trayectoria, participación en asociaciones y recomendaciones de figuras relevantes de la industria.

El pádel universitario, una puerta para las nuevas generaciones

Uno de los proyectos que más entusiasma a Carrillo es el crecimiento de la American Collegiate Padel League (ACPL), una iniciativa que busca establecer una estructura competitiva universitaria y conectar a estudiantes de distintas instituciones estadounidenses.

La liga apuesta por un modelo que permita crear clubes dentro de los campus, incluso en universidades que todavía no cuentan con instalaciones propias. Para ello, los estudiantes pueden impulsar sus equipos y establecer acuerdos con clubes cercanos donde desarrollar sus entrenamientos, los cuales serán en el ritz Carlton de key Biscayne

Carrillo explicó que el proyecto pasó de contar con un único club universitario en sus comienzos a reunir decenas de instituciones interesadas. Durante la entrevista, cifró en 53 las universidades afiliadas que le había comunicado el fundador de la iniciativa.

La página oficial de ACPL presenta actualmente una primera temporada nacional en marcha, con cuatro divisiones y un calendario que contempla campeonatos regionales y unas finales nacionales previstas para marzo de 2027 en Miami.

"Siendo growth lead de Cliff Drysdale Management (a Troon company) dentro de su vertical de Pádel canalizo este proyecto liderando de su inicio con ganas de que perdure en el tiempo, absorbiéndolo con liderazgo y ambición", destaca Txema Carrillo. "Siendo growth lead de Cliff Drysdale Management (a Troon company) dentro de su vertical de Pádel canalizo este proyecto liderando de su inicio con ganas de que perdure en el tiempo, absorbiéndolo con liderazgo y ambición", destaca Txema Carrillo.

El acuerdo con la Universidad de Miami encaja precisamente en esa apuesta. Carrillo trabajará para transformar un grupo de estudiantes que hasta ahora practicaba el deporte de manera más informal en un equipo con planificación, entrenamientos, entrenadores y una estructura capaz de competir.

La intención es que el pádel pueda encontrar en las universidades un vehículo de expansión similar al que han tenido históricamente disciplinas como el baloncesto, el béisbol o el fútbol americano.

Sin embargo, el español considera que todavía existe un desafío importante: conseguir que el deporte sea económicamente accesible.

El elevado coste de las instalaciones y de las clases puede convertirse en una barrera para muchas familias. Por eso, desde la USA Pádel se estudian iniciativas para atraer inversiones y desarrollar mecanismos de apoyo que permitan reducir los gastos de formación de los jugadores jóvenes.

“Tenemos un problema porque no todo el mundo puede permitirse que su hijo juegue tres o cuatro veces por semana. Hay que conseguir que estos chicos puedan pagar un precio reducido y que no sean las familias quienes tengan que asumir el cien por cien del coste”, explicó.

Txema Carrillo pieza fundamental del crecimiento del Padel en los Estados Unidos Foto Txema Carrillo

Dos países unidos por el crecimiento del pádel

Carrillo también considera que el desarrollo de esta disciplina en Estados Unidos puede generar nuevas oportunidades de colaboración con España, uno de los países que ha marcado su evolución y consolidación internacional.

A su juicio, el mercado estadounidense cuenta con capacidad de inversión, infraestructura empresarial y una visión comercial que puede contribuir a llevar el deporte a otra dimensión. España, por su parte, representa una referencia en metodología, formación y desarrollo de jugadores.

Su objetivo es aprovechar esa conexión para crear alianzas entre ambos mercados y facilitar que entrenadores, empresas y profesionales puedan participar en la expansión del pádel a ambos lados del Atlántico.

“Me encantaría poder trazar un puente entre España y Estados Unidos, seguir generando sinergias y hacer colaboraciones con empresas locales que puedan beneficiarse del mercado americano”, señaló.

Hace un año, Txema Carrillo hablaba de la oportunidad de construir una comunidad alrededor del pádel en Estados Unidos. Hoy, su proyecto con la Universidad de Miami le permite llevar esa idea a un nuevo escenario: el deporte universitario.

El desafío ahora será convertir esa iniciativa en una estructura sólida, competitiva y sostenible que contribuya a que el pádel gane presencia entre las nuevas generaciones estadounidenses.