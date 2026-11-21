El delantero noruego del Manchester City, #09 Erling Haaland, reacciona al pitido final durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Manchester City y el Fulham en el Etihad Stadium en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 21 de noviembre de 2026.

El Manchester City sigue sin levantar cabeza en la Premier League. El conjunto dirigido por Enzo Maresca empató este sábado 1-1 ante el Fulham en el Etihad Stadium, durante la apertura de la undécima jornada, y podría alejarse aún más del liderato que ocupa el Arsenal.

Los Citizens atraviesan una profunda crisis de resultados, después de encadenar tres derrotas consecutivas antes del parón internacional. Frente al Fulham, volvieron a mostrar dificultades para generar peligro y controlar el partido ante un rival que, en principio, parecía estar a su alcance.

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El brasileño Rodrigo Muniz adelantó al conjunto visitante en el minuto 16, resultado con el que ambos equipos se marcharon al descanso. Sin embargo, Elliot Anderson igualó las acciones al 57' con una espectacular volea.

Pese al empate, el Manchester City fue incapaz de encontrar el camino hacia la remontada. Erling Haaland, una de sus principales referencias ofensivas, ni siquiera consiguió colocarse en posición de disparo durante la segunda mitad, reflejo de los problemas de conexión entre los hombres de ataque.

Con este resultado, el City permanece tercero con 22 puntos y podría quedar a ocho unidades del Arsenal si los Gunners consiguen vencer al Newcastle. El Fulham, por su parte, asciende provisionalmente al decimocuarto puesto con 11 unidades.

Chelsea sufre una goleada ante el Leeds

Otro de los grandes perjudicados de la jornada fue el Chelsea, que cayó estrepitosamente 4-1 en Stamford Bridge frente al Leeds United.

Los Blues comenzaron ganando con un tanto del neerlandés Emmanuel Emegha (25'), pero Noah Okafor empató apenas dos minutos después y posteriormente firmó su doblete al 58'.

Dominic Calvert-Lewin, de penalti al 53', y Brenden Aaronson, en el tiempo añadido (90+1'), completaron la goleada del Leeds.

El Chelsea suma así su tercera derrota en los últimos cuatro encuentros y acumula 20 goles recibidos, una cifra que lo convierte en el tercer equipo más goleado del campeonato. El Leeds lo supera en la clasificación y se coloca sexto, con un punto más que los londinenses.

Bournemouth confirma su recuperación

La jornada también dejó una nueva victoria del Bournemouth, que derrotó 2-0 al Nottingham Forest y prolongó su extraordinaria recuperación.

Evanilson abrió el marcador al minuto 19 y Justin Kluivert amplió la ventaja en el tiempo añadido de la primera mitad (45+3').

Los Cherries consiguieron su quinto triunfo consecutivo y protagonizan una notable escalada en la clasificación: hace apenas un mes ocupaban la decimoctava posición y ahora se encuentran cuartos, en puestos de Liga de Campeones.

Además, desde el 10 de octubre solamente han encajado un gol, una muestra de la solidez defensiva que acompaña su buen momento.

Metadescripción: Manchester City empató 1-1 ante Fulham, Chelsea cayó 4-1 frente al Leeds y Bournemouth sumó su quinto triunfo consecutivo en la Premier League.