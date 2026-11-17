Giannis Antetokounmpo #7 del Miami Heat supera a Tari Eason #17 de los Houston Rockets durante la segunda mitad en el Kaseya Center el 16 de noviembre de 2026

Giannis Antetokounmpo anotó 20 puntos y capturó 13 rebotes, mientras que Andrew Wiggins y Klay Thompson aportaron 17 unidades cada uno, en la victoria del Miami Heat por 128-110 sobre los Houston Rockets este lunes, para extender a cinco su cadena de triunfos en la NBA.

El conjunto de Florida nunca estuvo por debajo en el marcador y consiguió su octava victoria en sus últimos 10 compromisos, después de comenzar la temporada con cuatro derrotas consecutivas.

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Davion Mitchell firmó una actuación de 16 puntos y 10 asistencias, mientras que Bobby Portis Jr. también contribuyó con 16 unidades. El Heat tuvo que afrontar la segunda mitad sin Bam Adebayo, quien presentó molestias en la cadera derecha.

La recuperación de Miami ha sido notable en las últimas jornadas. Su actual racha comenzó con un triunfo sobre los Sacramento Kings (114-108) y continuó frente a Utah Jazz (115-109), Cleveland Cavaliers (133-121), Detroit Pistons (137-117) y, finalmente, Houston.

El equipo ha encontrado mayor regularidad ofensiva durante este periodo, con tres victorias consecutivas en las que superó los 130 puntos, ante Cleveland, Detroit y Houston.

Thompson convirtió cinco triples y alcanzó los 2.952 en su carrera, por lo que quedó a 21 de Ray Allen (2.973), quien ocupa el tercer puesto histórico de la NBA en ese apartado. Por su parte, Antetokounmpo sumó seis asistencias y se prepara para enfrentarse por primera vez a su antiguo equipo, los Milwaukee Bucks, este miércoles.

Alperen Sengun fue el máximo anotador de Houston con 23 puntos, mientras que Kevin Durant aportó 22. El veterano alero llegó a 32.917 unidades en su trayectoria profesional y quedó a 83 de alcanzar la marca de los 33.000 puntos, un registro conseguido únicamente por LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone y Kobe Bryant.

Los Rockets, que afrontaban el segundo partido de una serie de encuentros en noches consecutivas, vieron interrumpida una racha de cuatro victorias.

Houston venía de conseguir su máxima anotación de la temporada, con 147 puntos frente a los Washington Wizards el domingo. Sin embargo, su comienzo ante Miami fue muy diferente: apenas convirtió uno de sus primeros nueve lanzamientos y anotó solamente dos puntos durante los primeros 5:54 minutos.

Los Rockets no pudieron recuperarse de ese inicio y sufrieron su primera derrota en seis enfrentamientos ante equipos de la Conferencia Este esta temporada.

**Próximos partidos**

Houston visitará a los Indiana Pacers este miércoles, mientras que Miami recibirá a Milwaukee Bucks, en un encuentro especial para Antetokounmpo, quien se medirá por primera vez a su antiguo equipo