Programación de la Feria del Libro de Miami este viernes

Programación del viernes, 22 de noviembre

Callejuela de los Niños - ¡Arte de manos de vida silvestre!

9:30 a.m. | Children’s Alley

Los niños aprenderán sobre la vida silvestre única del sur de Florida (como caimanes, panteras y espátulas) y los rasgos que necesitan para sobrevivir. Luego, crearán su propio animal local favorito pintando su forma y usando sus manos como sello.

Callejuela de los Niños - ¡Crea tu propio libro de explosiones!

9:30 a.m. | Children’s Alley

Un espacio para dar rienda suelta a la creatividad: los pequeños podrán crear dibujos inspirados en la música, tomando como ejemplo el dibujo de Ulla von Brandenburg, actualmente en exhibición en el Museo de Arte Bass. También, se sumergirán en un arco iris de dibujo para crear su propio libro lleno de color e imaginación.

Lectura para adolescentes

10:00 a.m. | Room 2106 (Building 2, 1st Floor)

Los autores de literatura juvenil galardonados con el Premio Nacional del Libro 2024 visitarán la Feria del Libro de Miami para compartir más sobre sus libros y responder preguntas de los estudiantes de secundaria y preparatoria del condado de Miami-Dade que actuarán como periodistas. Presentado por Johnnie Christmas, los autores incluyen a Olivia A. Cole, Josh Galarza, Erin Entrada Kelly, Ángela Shanté y Ali Terese.

Noche de poesía: Homenaje a Rubí Arana

7:00 p.m. | Room 2106 (Building 2, 1st Floor)

Presentación del libro Agua sagrada, de Rubí Arana en su versión bilingüe, con el cual se dará un homenaje póstumo a su vida y obra. La cita contará con la participación de escritores cercanos a la poeta nicaragüense, quienes compartirán sus poemas y anécdotas más preciadas, entre ellos Lidia Caraballo, Beatriz Mendoza Cortissoz, Alejandra Ferrazza, Kelly Martínez Grandall, Gloria Miládelaroca, Danilo López Román, Stacey Alba Skar-Hawkins y Omar Villasana.

Acerca la Feria del Libro de Miami

La Feria del Libro de Miami, fundada en 1984 por Miami Dade College y sus colaboradores, fomenta la participación de la comunidad con programas inclusivos y accesibles que promueven la lectura y apoyan a los escritores durante todo el año.

El festival anual de ocho días se ha convertido en la reunión literaria de raíces comunitarias más grande e integral en los Estados Unidos, generando un discurso sobre literatura contemporánea y temas actuales de importancia internacional. Durante el resto del año, la Feria del Libro de Miami materializa un calendario continuo de actividades, como The Little Haiti Book Festival; talleres de escritura creativa y publicación; presentaciones de autores; campañas de lectura; y Read to Learn Books for Free, una asociación con The Children's Trust que distribuye más de 150.000 libros gratuitos al año a niños en el condado de Miami-Dade.

