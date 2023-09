Programas nocturnos anuncian regreso tras fin de huelga de guionistas

En esta combinación de fotos, de izquierda a derecha, los anfitriones de programas de TV: Stephen Colbert, de The Late Show with Stephen Colbert; Jimmy Fallon, de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon; Seth Meyers, de Late Night with Seth Meyers; y Jimmy Kimmel, de Jimmy Kimmel Live.

Bill Majer lideró el regreso al trabajo luego de anunciar el miércoles, 27 de septiembre, que su programa de HBO Real Time with Bill Maher volvería a transmitirse el viernes. Al mediodía, los conductores de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y Late Night with Seth Meyers de la NBC, Jimmy Kimmel Live de la ABC y The Late Show With Stephen Colbert de la CBS habían anunciado que también reanudarían las actividades a partir del lunes. Last Week Tonight, con John Oliver, volvería a transmitirse el domingo.