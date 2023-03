Prometido de Becky G asume infidelidad y pide perdón

"Como atleta, siempre he tratado de mantenerme en un nivel más alto, reconociendo las bendiciones y los privilegios en mi carrera. Cuando reflexiono sobre los últimos siete años de mi vida, sé en mi corazón que no podría haber logrado gran parte de mi crecimiento personal y profesional, y mucho menos superar los desafíos de mi vida, sin el amor y el apoyo de Becky a mi lado", publicó hoy Lletget.

En tal sentido, el prometido de Becky G asumió que cometió un error ante su infidelidad con la intérprete de éxitos como Ya acabó, Sin pijama y Te quiero besar.

"Sin embargo, detrás de esta abundancia, hay una realidad que he ocultado a todos los que me rodean. He luchado con un trauma personal y una ansiedad aguda agravada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones. En las últimas semanas, durante un momento que lamento profundamente, un error de juicio de 10 minutos resultó en un complot de extorsión. Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales lleno de más mentiras que cualquier verdad y publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida, la única persona a la que nunca debo dar por sentada o poner en riesgo", dijo futbolista del Football Club Dallas.

"Si bien este acosador anónimo de Internet -a quien nunca conocí, a diferencia de lo que afirmaba- tenía un objetivo final que no estaba claro, para mí ha sido una llamada de atención. La alarma más fuerte de mi vida. No puedo seguir huyendo de los demonios. Sé que, para empezar, nunca debió ocurrir ninguna acción que nos haya puesto aquí. Empujar hasta los mismos límites de las líneas que nunca deberían cruzarse solo me lastima a mí y a las personas que más amo. Esta última semana de caos y dolor me ha obligado a enfrentar las consecuencias de mis acciones, mis miedos, mis lapsos del pasado", agregó.

Asimismo, Sebastian Lletget le pidió perdón a Becky G por su incorrecto comportamiento en la relación sentimental.

"Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces. A mi familia FC Dallas, mis fanáticos, amigos y familia, gracias por su amor y apoyo. Haré todo lo posible para ser lo mejor posible", finalizó el futbolista estadounidense-argentino de 30 años.

El pasado 9 de diciembre, Becky G y Sebastian Lletget anunciaron su compromiso en redes sociales.

"Nuestro lugar para siempre", escribió la cantante al compartir varias imágenes del romántico momento.

