Protagonista de "Romper el Círculo" reacciona a demanda contra Justin Baldoni

El actor Justin Baldoni asiste al estreno de "It Ends With Us" en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 06 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- La demanda contra Justin Baldoni, interpuesta por Blake Lively , continúa sacudiendo a la industria del entretenimiento en Hollywood, y las reacciones no se han hecho esperar por parte de algunas figuras. Sin embargo, recientemente, Brandon Sklenar, coprotagonista del filme, reaccionó a la querella.

Trascendió que durante el rodaje Blake y Brandon mantuvieron una buena relación y fue evidente durante las alfombras roja que no había tensión entre ellos.

Esta reacción se suma a una publicación que hizo el 20 de agosto relacionada con la polémica surgió durante el estreno del filme, cuando la intérprete fue acusada de no priorizar el tema de la violencia doméstica.

El actor compartió una carta en la que pedía a los fanáticos reunir esfuerzos para el bien y no para atacar. Tras la demanda, el actor editó la publicación y escribió:

"Vilipendiar a las mujeres que han puesto el corazón y el alma en hacer esta película, porque creen firmemente en su mensaje, parece contraproducente y desvía la atención de lo que realmente trata esta película. De hecho, es justo lo contrario del propósito que pretende transmitir", escribió.

"Lo que pudo o no haber ocurrido entre bastidores no debería, y espero que no, restar importancia a nuestras intenciones al hacer esta película. Ha sido desalentador ver la cantidad de negatividad que se está proyectando en internet".

Otras posturas

Previamente, Colleen Hoover, autora del best seller en el que se inspira la cinta y que se mostró durante la promoción de la película junto a la protagonista, se pronunció en redes sociales para apoyar a la actriz de 37 años.

"Blake, no has podido ser más honesta, amable, comprensiva y paciente desde el día que nos conocimos. Gracias por ser exactamente como eres. Nunca cambies, no te marchites", reza el mensaje que acompaña una fotografía en la que ambas salen abrazadas.

Asimismo, la hermana de Blake, la actriz Robyn Lively, también salió en su defensa.

En una historia de Instagram, la mujer compartió capturas de pantallas de fragmentos de la publicación del New York Time, medio con el que Blake compartió detalles sobre la demanda, y escribió: “Finalmente justicia para mi hermana @BlakeLively”.