Figuras de Hollywood apoyan demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni

MIAMI.- A pocos días de que trascendiera la demanda que Blake Lively interpuso a Justin Baldoni por acoso sexual y acusarlo de realizar una campaña para dañar su reputación, algunas figuras de Hollywood se han pronunciado a favor de la protagonista de It Ends with U .

Durante la campaña de promoción de la película trascendió que Blake y Justin no tuvieron una buena relación durante el rodaje.

Las asperezas fueron evidentes cuando ambos se retrataban por separado y en la narrativa con la que cada uno vendía el filme: mientras que Baldoni quiso hacer un llamado a no romantizar la violencia doméstica; Lively se enfocó en la resiliencia de las mujeres y las flores (temática esencial de la historia), su postura fue criticada por medios, internautas y víctimas de violencia, y es precisamente este argumento el que la defensa de Baldoni usa para rechazar la acción legal de la intérprete.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Blake Lively (@blakelively)

Colleen Hoover, autora del best seller en el que se inspira la cinta y que se mostró durante la promoción de la película junto a la protagonista, se pronunció en redes sociales para apoyar a la actriz de 37 años.

"Blake, no has podido ser más honesta, amable, comprensiva y paciente desde el día que nos conocimos. Gracias por ser exactamente como eres. Nunca cambies, no te marchites", reza el mensaje que acompaña una fotografía en la que ambas salen abrazadas.

Asimismo, la hermana de Blake, la actriz Robyn Lively, también salió en su defensa.

En una historia de Instagram, la mujer compartió capturas de pantallas de fragmentos de la publicación del New York Time, medio con el que Blake compartió detalles sobre la demanda, y escribió: “Finalmente justicia para mi hermana @BlakeLively”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por It Ends With Us (@itendswithusmovie)

Reacciones

Ahora, las actrices América Ferrera, Alexis Bledel y Amber Tamblyn, amigas y coestrellas de Lively en la película de 2005 The Sisterhood of the Traveling Pants, también emitieron un comunicado en el que expresaron su apoyo a la esposa del actor Ryan Raynolds.

"Como amigas y hermanas de Blake durante más de veinte años, nos solidarizamos con ella mientras lucha contra la campaña que, según se informa, ha sido orquestada para destruir su reputación. Durante el rodaje de Romper el círculo, vimos cómo reunió el valor para pedir un lugar de trabajo seguro para ella y sus compañeros en el set, y nos horrorizamos al leer las pruebas de un esfuerzo premeditado y vengativo para desacreditar su voz", reza el escrito.

"Lo más indignante es la explotación descarada de las historias de supervivientes de violencia doméstica para silenciar a una mujer que solo pidió seguridad. La hipocresía es asombrosa".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amber Tamblyn (@amberrosetamblyn)

Las actrices aplauden la valentía de Lively, pese a las represalias que ha sufrido e instan a todos los miembros de la industria a revisar y cuestionar estas prácticas.

"Nos impacta la realidad de que, incluso siendo una mujer tan fuerte, admirada y con recursos como nuestra amiga Blake, puede enfrentarse a una represalia tan contundente simplemente por atreverse a pedir un entorno laboral seguro. Nos inspira el valor de nuestra hermana al defenderse a sí misma y a los demás".