Estas son las mejores aerolíneas del mundo en 2026

Los servicios a bordo han cambiado en los últimos 30 años. Skytrax, una prestigiosa organización internacional dedicada a la evaluación de la experiencia de pasajeros destaca las mejores aerolíneas del mundo mediante un exhaustivo sistema de calificaciones que evalúa la comodidad, el entretenimiento, la calidad de las comidas, la atención al pasajero y, sobre todo, la seguridad.

Aunque la aviación moderna se beneficia de aeronaves avanzadas, solo unas pocas aerolíneas pueden invertir recursos considerables y gestionar cuidadosamente sus operaciones para ofrecer un servicio de alta calidad de manera constante. Las cinco mejores aerolíneas de 2026 presentan apenas ligeros cambios en la clasificación respecto al año pasado.

VIAJES TriCity, la Riviera de Polonia a orillas del mar Báltico

Estas son las cinco mejores aerolíneas de 2026, seleccionadas entre las casi 5.000 compañías aéreas que operan en todo el mundo.

Turkish Airlines

Fundada en 1933 con una modesta flota de cinco aviones, Turkish Airlines, miembro de Star Alliance, vuela a más de 300 destinos en todo el mundo y cuenta con una flota de más de 300 aeronaves de pasajeros y carga. Su lema destaca que vuela a más países que cualquier otra aerolínea del mundo.

ANA All Nippon Airways

ANA fue fundada en 1952 con dos helicópteros y se ha convertido en la mayor aerolínea de Japón y una de las más importantes de Asia. Opera 82 rutas internacionales y 118 nacionales.

La compañía ofrece un modelo de conexión con dos centros de operaciones que permite viajar a Tokio y enlazar con numerosos destinos de Japón a través de los aeropuertos de Narita y Haneda, situados en el área metropolitana de la capital.

ANA también ofrece conexiones en el mismo día entre diversas ciudades de Norteamérica, Asia y China. La aerolínea forma parte de Star Alliance desde 1999.

Cathay Pacific Airways

Con sede en Hong Kong, el grupo Cathay Pacific ofrece servicios regulares de pasajeros y carga a más de 200 destinos de Asia, Norteamérica, Australia, Europa y África, con una flota cercana a las 200 aeronaves.

Cathay Pacific es miembro fundador de la alianza aérea OneWorld.

Qatar Airways

Qatar Airways es la aerolínea nacional del Estado de Qatar. Con sede en Doha, la compañía se distingue por una propuesta a bordo centrada en la comodidad, la gastronomía de calidad, los más modernos sistemas de entretenimiento audiovisual, un servicio galardonado y una flota de aviones cuya antigüedad promedio ronda los cinco años.

La aerolínea conecta más de 150 destinos importantes de negocios y ocio en todo el mundo y dispone de una flota de más de 200 aeronaves. Sus rutas abarcan Australia, Asia, Europa, Oriente Medio, África, Norteamérica y Sudamérica.

Singapore Airlines

Singapore Airlines recupera el primer puesto de la clasificación. Su éxito se sustenta en su compromiso con la atención al cliente.

Los menús a bordo de todas las clases de servicio incluyen platos gourmet creados por un equipo de chefs de prestigio internacional. Además, todos los pasajeros pueden disfrutar de un avanzado sistema de entretenimiento a bordo, con una amplia selección de películas, música y juegos.

Junto con su filial de bajo costo, Scoot, Singapore Airlines opera una flota de más de 180 aeronaves y ofrece una red combinada de rutas para pasajeros que abarca más de 110 destinos.

Otras aerolíneas destacadas

Entre las compañías que también figuran en el Top 10 de Skytrax se encuentran Emirates, Air France, Hainan Airlines, Japan Airlines y Korean Air.

Cabe destacar que nueve de las 10 mejores aerolíneas del mundo tienen su sede en Asia o en Oriente Medio. Air France es la única compañía aérea occidental que vuelve a figurar en esta exclusiva lista.

LATAM es la aerolínea latinoamericana mejor posicionada, con el puesto 42 de la clasificación general, mientras que Copa Airlines ocupa el segundo lugar entre las compañías de la región, en la posición 94.

Mejor primera clase

La primera clase ofrece asientos amplios, amplias butacas que se convierten en camas, gastronomía gourmet y atención personalizada. Las cinco mejores aerolíneas en esta categoría en 2026 son:

Air France

Singapore Airlines

Emirates

Lufthansa

Cathay Pacific Airways

Mejor clase ejecutiva (Business Class)

La clase ejecutiva ofrece asientos prémium o butacas que también se convierten en camas, comidas de alta calidad y atención especializada. Las cinco mejores aerolíneas de 2026 en esta categoría son:

Qatar Airways

Singapore Airlines

Cathay Pacific Airways

ANA All Nippon Airways

Hainan Airlines

Mejor clase económica prémium (Premium Economy)

La clase económica prémium ocupa una posición intermedia entre la clase económica y la ejecutiva. Ofrece mayor espacio para las piernas, asientos más anchos, mayor reclinación, comidas mejoradas, kits de amenidades y servicios prioritarios en el aeropuerto.

Las cinco mejores aerolíneas en esta categoría en 2026 son:

EVA Air

Emirates

Singapore Airlines

Cathay Pacific Airways

Virgin Atlantic

Mejor clase económica (Economy Class)

Dado que la mayoría de los viajeros vuela en clase económica, esta categoría tiene especial relevancia. Las cinco mejores aerolíneas de 2026 son:

Singapore Airlines

Cathay Pacific Airways

Qatar Airways

EVA Air

ANA All Nippon Airways

Cabe señalar que ninguna aerolínea occidental figura entre las cinco primeras de esta categoría. Delta Air Lines ocupa el décimo puesto; Air France, el undécimo; Lufthansa, el decimotercero; Austrian Airlines, el decimoséptimo; Virgin Atlantic, el decimoctavo, y British Airways, el vigésimo.

Aerolíneas de bajo costo

Las aerolíneas de bajo costo continúan ganando popularidad, y Skytrax reconoce a las que ofrecen la mejor relación entre precio y servicio. Estas compañías reducen las tarifas mediante la disminución de los costos operativos, una oferta básica de asientos y el cobro adicional por servicios como el equipaje, la selección de asientos y las comidas.

Las 10 mejores aerolíneas de bajo costo de 2026 son:

AirAsia

Scoot

Vueling Airlines

Eurowings

Iberia Express

Volotea

Transavia France

Flynas

IndiGo

Allegiant Air

Para obtener más información, visite el sitio web worldairlineawards.com.