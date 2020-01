¿Qué trama el grupo virtual de rock Gorillaz?

Hasta ahora, lo que tenemos es un vídeo de 20 segundos con una banda sonora de teclado funky y retro de los años 70 titulada "Song Machine Theme Tune" y que reproduce una imagen de un sintetizador repleto de instrumentos, un mapa del universo, varios juguetes y un payaso enojado tocando la bocina.

Al mismo tiempo, apareció en Spotify un breve archivo titulado "Song Machine: Machine Bitez #1" en el que se escucha a lo que parecen los miembros del grupo hablando incoherentemente.

Lo que parece claro es que la maquinaria se ha encendido y que más pronto que tarde Gorillaz dará continuidad a su álbum de 2018 "The now now". Aunque con ellos nunca se sabe con certeza.