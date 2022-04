Ra El Mago: "Quiero crear una experiencia única en el mundo"

Ra El Mago, único venezolano reconocido con el premio Merlin Award 2011 –llamado el Óscar de la Magia y también entregado a David Copperfield, Criss Angel y David Blaine- habla con emoción sobre la meta que se ha propuesto.

“Será muy interesante porque, a pesar de que los alumnos se encuentren en cualquier parte del mundo, podrán sentir que están en el lugar de aprendizaje, una experiencia única en el mundo de la magia”, precisa el prestidigitador.

Ra El Mago explica que lo llevó a decidir ampliar el método de enseñanza de la escuela que lleva más de una década impulsando.

“El objetivo es adaptarnos a los nuevos tiempos, caracterizados por la globalización, gracias a Internet. Quizás, una escuela de magia física nos parecía lo mejor a las personas que venimos de la época donde no existía esta tecnología, pero la realidad es que hoy en día, muchos jóvenes juegan en línea, tienen amigos en el mundo entero, y nunca se han visto en persona, para ellos eso es natural, no es algo atípico, ni fuera de lugar, entonces ¿por qué no llevar la enseñanza de la magia a ese nivel?”.

Ra El Mago, ilusionista venezolano

El ilusionista, quien se ha presentado con éxito en Argentina, Perú, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Curazao y Panamá, entre otros países, está consciente del tamaño de la empresa que se plantea, pero eso no lo amilana.

“Siempre es más cuesta arriba cuando eres el primero en hacerlo, pero buscaré hacerlo lo mejor posible para que el resultado sea lo más efectivo y eficiente posible”.

Ra El Mago encuentra uno de sus grandes impulsos en los alcances que ha logrado la Escuela de Magia “Houdini”.

“La Escuela de Magia Houdini tiene muchos logros, entre ellos, formar ganadores de galardones, incluso, el ganador de un premio latinoamericano de magia representando a Venezuela, en la categoría juvenil, otorgado por Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas. La formación de la escuela, ha logrado abrir la puerta de universidades en Estados Unidos, gracias al aprendizaje mágico, valor agregado del individuo. Todo ello, además de haber sido pionera en su estilo en Venezuela, con un sistema de formación de alta calidad”, subraya.

Por estos días, además de acariciar este nuevo risco para su escuela de magia, el prestidigitador desarrolla un nuevo show corporativo, el cual promete venir cargado de nuevas ideas, a la par de trabajar en productos exclusivos para el mundo de la magia que serán vendidos en los cinco continentes, bajo su marca Ra Magic, distribuida por Murphys Magic, con varios años en el mercado internacional.

El año pasado, Ra El Mago organizó el show “Magia contigo”, junto a la agrupación Siempre Contigo, “que viene con mucha fuerza este año, en el ámbito musical. Fue un espectáculo que integraba la magia y la música, algo que se hacía por primera vez en Venezuela, y ya estamos organizando la presentación de ese espectáculo en varias ciudades de Latinoamérica, así como otras ciudades de Estados Unidos, que cuyo itinerario incluiría, Miami”.