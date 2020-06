Racismo: Artistas afrolatinas se unen para crear conciencia

Gloria “Goyo” Martínez habló acerca de los prejuicios y el racismo institucional y como ella nunca experimentó el racismo hasta que salió de su pueblo natal en el Departamento del Chocó en Colombia.

También habló sobre el amor que le inculca a su hija sobre sus raíces y la falta de espacios para los afrolatinos en la industria. “Los espacios sí son cerrados. De alguna manera podrían ser un poquito más amplios para nosotros. Y la posición que tenemos los afro en la industria de la música nos la hemos ganado con esfuerzo, con trabajo… Sí, es muy notable dentro de la industria que no hay espacios equitativos para la gente afro, que las marcas no ven como prioridad a un artista afro porque dicen que no hay tanta población a la que se le pueda vender y están de alguna manera contribuyendo de manera inversa a que esto crezca, porque en vez de hacer que se abran los espacios y que hayan representaciones afro, lo que hacen es cerrarlos porque así es como ha ido funcionando y así se ha venido manejando", expresó la cantante principal de ChocQuibTown, quien agregó que actualmente se vive un momento en el que las mujeres están liderando muchos temas para hablar de manera abierta y sin prejuicio.

Por su parte, Marger resaltó la importancia de crear conciencia. Ella compartió sus experiencias sobre los desafíos que enfrentó mientras trataba de encajar en la industria de la música y como al comienzo de su carrera tuvo que luchar contra los estereotipos y escuchar que no podía hacer música pop porque era afrolatina. “Desde ese momento, comencé un camino que me he forjado con muchísimo trabajo para defender lo que mi corazón sentía hacer y la música que yo sentía que quería hacer y me fue muy complicado. Hasta que llegó el momento en el que me encontré con mi casa discográfica, la cual me permitió ir mucho mas allá", dijo Marger sobre su experiencia en la industria. "Al llegar a los Estados Unidos tuve una confusión muy grande porque yo pensaba que iba a encontrarme aquí con mi gente, con mis hermanos afrolatinos y mi shock más grande fue encontrarme con que me decían “tú no eres negra, tú eres latina” y ya no entendía a dónde pertenecía. Entró una confusión en mí que no sabía ya ni quien era”, confesó la artista.

Mientra que M'balia destacó la importancia de educar a la sociedad y recordó los desafíos que enfrentó al sufrir acoso y como al comienzo de su carrera, su madre luchó para romper con los estereotipos y el encasillamiento para brindarles a ella y a su hermano las mismas oportunidades que otros tenían en la industria del entretenimiento en su natal México. "Para mí ha tenido mucho que ver lo que yo vi de mi madre y como cortó de raíz con el encasillamiento sistemático que se vivió en mi país durante décadas, porque puedes ver que en los años 50, 60, 70 definitivamente los papeles eran esos, no existía nada más. Me siento muy orgullosa de que mi madre haya estado dispuesta a romper con ese esquema y a que se abrieran puertas más grandes, confiando en mí y enseñándome a confiar en quien soy como persona y el talento y habilidades que tengo", narró la oradora mexicana, quien destacó la importancia de la diversidad. "Todos tenemos un tipo, todos tenemos un color, todos tenemos un tipo de cabello, todos son hermosos y todos son propios. Son parte de nuestra identidad. Mi color es parte de mi identidad, pero no es lo único que me identifica”, aseveró.

Para cada una la educación juega un papel fundamental. Además, coincidieron en la necesidad de una mayor apertura y conciencia, así como la importancia de aceptar y reconocer las características que hacen que cada individuo sea único y valioso.