Artistas en Miami alzan sus voces en contra del racismo

En las redes sociales nació el movimiento #BlackLivesMatter (Las vidas negras importan) y luego #SayTheirNames (Digan sus nombres) recordando a otras víctimas, que al igual que Floyd murieron a causa de la brutalidad policial.

Las celebridades de Hollywood no tardaron en alzar su voz en contra del racismo y el abuso del poder. Y han prestado sus plataformas para que la comunidad afroamericana se haga escuchar.

En Miami, donde también se han sentido las protestas y los saqueos, algunos artistas han expresado sus puntos de vista acerca de esta cuestión en debate.

Al músico Néstor Torres esta situación le provoca una mezcla de emociones y considera que la solución está en un cambio de conciencia individual.

“Se han despertado en mí la ira, la indignación y la tristeza por el asesinato de este hombre, al igual que por las reacciones violentas e innecesarias de las masas que han tomado esto como una excusa, en el mejor de los casos para desahogarse y expresar su ira e indignación. Y en el peor de los casos, oportunistas criminales que se aprovechan de eso para cometer crímenes, para robar y para manchar la verdadera razón por la cual la comunidad afroamericana en este país está tan herida”, manifestó a DIARIO LAS AMÉRICAS el flautista puertorriqueño ganador del Grammy.

“El asesinato de George Floyd nos ha quitado a todos las vendas, abre una puerta para nosotros enfrentar la raíz del virus del racismo y el prejuicio, que es la falta de respeto a la vida y a la dignidad humana. Ese mal trasciende razas. Y ahí está lo difícil de este problema y es que el odio, la ira, la ignorancia y la avaricia son los venenos fundamentales de la existencia. Y todos estamos propensos a eso”, añadió Néstor, quien en días recientes conversó sobre este tema con sus seguidores en Instagram.

Para el artista, que refleja mucho de su filosofía de vida y espiritualidad a través de su música, la respuesta está en lo que cada quien esté dispuesto a aportar para que realmente haya un cambio de pensamiento y de acción colectiva.

“Hay una manera de transformar esos tres venenos, pero requiere un proceso individual por parte de cada persona para revolucionar y transformar su vida. Por tanto, este es un momento muy importante que esperemos sea un nuevo comienzo para enfrentar este aspecto tan negativo de la vida humana”, instó.

Por otro lado, la cantante y pianista cubana Lena Burke dijo sentir mucho la pérdida de una vida, aunque se mostró en desacuerdo en la manera cómo se está reclamando justicia. “Siento que esta situación nos esta sobrepasando a todos. Personalmente, lamento muchísimo el asesinato de George Floyd y de cualquier ser humano que muera a manos de otro de una manera tan injusta.

Asimismo, la artista ganadora del Latin Grammy hizo un llamado a la paz. “Creo en el poder de alzar nuestras voces a través de protestas pacíficas que expresen nuestro sentir en contra del racismo, pero nunca estaré de acuerdo con actos de violencia ni vandalismo como los que han estado ocurriendo estos días en diferentes ciudades. Hago un llamado a la calma, a la cordura y la paz”.

La cantante cubanoamericana Leslie Cartaya, quien recientemente estrenó el tema Cuando todo pase, también se mostró afectada con los recientes acontecimientos. Y aunque defiende la igualdad de condición del ser humano y la lucha por los derechos de quienes sean discriminados, al igual que Burke no está de acuerdo con el curso que han tomado las protestas.

“Yo soy una persona muy sensible y todo esto me produce muchísimos sentimientos encontrados. Por una parte, me afecta muchísimo la injusticia, no solo la muerte de Floyd, sino todas las muertes injustas que vienen ocurriendo hace mucho. Soy defensora de la paz y el amor y esto incluye luchar por nuestros derechos más elementales”, expuso la exvocalista del grupo Palo!

“Estoy a favor de las protestas pacíficas, nunca a favor de la violencia que se ha propagado ni de destruir pequeños negocios porque eso nos afecta más como sociedad. Creo firmemente que el sistema necesita hacer ajustes, pero también pienso que necesitamos mucho más amor, comprensión, paciencia y empatía entre nosotros, independientemente del color de piel de cada cual”.