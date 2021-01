Rafael Payare, nuevo director de la Sinfónica de Montreal

Rafael Payare, de 40 años de edad, sucederá al estadounidense Kent Nagano y de esta manera se convertirá en el noveno director musical de la orquesta y el primer sudamericano en asumir dicho cargo.

“Estar en Quebec actualmente me inspira y me emociona esta nueva aventura que me da la oportunidad de sumergirme en el corazón de la francofonía en América del Norte y descubrir la cultura de Quebec”, declaró Payare a en un video publicado por la OSM en YouTube.

El venezolano Payare es hijo de la maestra Trina Torres de Payare y del cartógrafo Juan R. Payare. Nació el 23 de febrero de 1980 en la ciudad de Puerto La Cruz.

Comenzó sus estudios de música a los 14 años en el Núcleo de Puerto La Cruz, en Venezuela. Allí, aprendió a tocar el corno francés. Luego, se graduó en la Universidad Nacional Experimental de Las Artes.

En mayo de 2012, ganó el primer premio en el Concurso Nicolai Malko para directores Jóvenes. También, formó parte Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.