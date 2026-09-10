jueves 10  de  septiembre 2026
MODA

Ralph Lauren inaugura una Semana de la Moda de Nueva York libre de pieles

El diseñador de 86 años, conocido por su estética "preppy", presentó looks en los que destacaban sus colores distintivos, azul marino y blanco

El diseñador de moda Ralph Lauren saluda a los asistentes desde la pasarela durante el desfile de la colección de primavera de 2027 de Ralph Lauren en Nueva York, el 9 de septiembre de 2026.

El diseñador de moda Ralph Lauren saluda a los asistentes desde la pasarela durante el desfile de la colección de primavera de 2027 de Ralph Lauren en Nueva York, el 9 de septiembre de 2026.

AFP / Angela Weiss

NUEVA YORK.- El legendario diseñador estadounidense Ralph Lauren inauguró el miércoles la Semana de la Moda de Nueva York con la colección Primavera/Verano 2027, dando inicio al famoso evento que este año ha prohibido por primera vez el uso de pieles en la pasarela.

El diseñador de 86 años, cuya estética "preppy" ha influido en el estilo estadounidense durante décadas, presentó looks en los que destacaban sus colores distintivos, azul marino y blanco. Toques de dorado, beige y rosa empolvado completaron la paleta.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 24 de junio de 2016, la cantante canadiense Céline Dion se presenta en el escenario de la sala de conciertos AccorHotels Arena en París. 
MÚSICA

Céline Dion, el esperado regreso de una diva incansable
La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.
CINE

Rosalía negocia participación en producción de Hollywood

La marca afirmó que la colección busca dar un giro a las "nociones tradicionales de la elegancia" y reinterpretar siluetas históricas.

Los pantalones de traje se combinaron con una chaqueta de cuero, un sombrero canotier y zapatillas de ballet. También hubo vestidos que las máximas estrellas de Hollywood podrían lucir en la alfombra roja.

Desfile de Coach

La casa de moda estadounidense Coach, conocida por sus bolsos y accesorios de cuero, organizó el otro desfile del miércoles.

Fue una noche tranquila antes de que el frenesí de la moda cobre ritmo, comenzando en Nueva York antes de dirigirse a Londres, Milán y París.

Ambas marcas han tenido éxito este año a pesar de la desaceleración del mercado de lujo gracias a un posicionamiento más accesible, y cada una ha registrado un crecimiento de ingresos de dos dígitos en el último trimestre.

En diciembre, el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), organizador de la Semana de la Moda de Nueva York, anunció que prohibiría el uso de pieles de animales en sus eventos oficiales a partir de este mes.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Conozca la lista completa de nominados a los premios Billboard 2026

Peso Pluma, Tito Double P y Fuerza Regida lideran candidaturas a los Premios Billboard

Teatro en Miami: Pieza teatral aborda el regreso de una mujer a su pasado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretatio Marco Rubio y su esposa a su llegada a Quito, Ecuador.
GIRA

Rubio llega a Ecuador para fortalecer nexos y cooperación

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, es recibido por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet, en Quito, el 9 de septiembre de 2026. (Foto de Dolores Ochoa / POOL / AFP)
MEDIDAS

EEUU designa organización terrorista a la banda ecuatoriana Los Tiguerones

Los republicanos en la Convención de Dallas, Texas.
TEXAS

Convención Republicana ajusta las tuercas antes de legislativas de noviembre

Pasajeros hacen fila durante la reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de septiembre de 2026, tras haber sufrido daños a causa de los terremotos gemelos del 24 de junio.
AERONAÚTICA

En el principal aeropuerto de Venezuela operan 19 aerolíneas, tras habilitación por terremotos

Imagen referencial
APOYO IMPORTANTE

Enmienda 3 recibe millonario aporte del sector inmobiliario de Florida

Te puede interesar

Calor y humedad en Miami
PRONÓSTICO

Miami afronta un jueves sofocante con sensación térmica de hasta 107 grados

Por Daniel Castropé
David A. Armstrong
SALIDA ACORDADA

Renuncia presidente de universidad católica de Miami tras investigación interna

Dibujo de la artista Jane Rosenberg en una audiencia del exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda) en Nueva York. 
JUSTICIA

Cilia Flores pide a juez de EEUU detención domiciliaria en Nueva York; Fiscalía se opone

Imagen referencial
APOYO IMPORTANTE

Enmienda 3 recibe millonario aporte del sector inmobiliario de Florida

Los republicanos en la Convención de Dallas, Texas.
TEXAS

Convención Republicana ajusta las tuercas antes de legislativas de noviembre