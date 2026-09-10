Ralph Lauren inaugura una Semana de la Moda de Nueva York libre de pieles

El diseñador de moda Ralph Lauren saluda a los asistentes desde la pasarela durante el desfile de la colección de primavera de 2027 de Ralph Lauren en Nueva York, el 9 de septiembre de 2026.

NUEVA YORK.- El legendario diseñador estadounidense Ralph Lauren inauguró el miércoles la Semana de la Moda de Nueva York con la colección Primavera/Verano 2027, dando inicio al famoso evento que este año ha prohibido por primera vez el uso de pieles en la pasarela.

El diseñador de 86 años, cuya estética "preppy" ha influido en el estilo estadounidense durante décadas, presentó looks en los que destacaban sus colores distintivos, azul marino y blanco. Toques de dorado, beige y rosa empolvado completaron la paleta.

La marca afirmó que la colección busca dar un giro a las "nociones tradicionales de la elegancia" y reinterpretar siluetas históricas.

Los pantalones de traje se combinaron con una chaqueta de cuero, un sombrero canotier y zapatillas de ballet. También hubo vestidos que las máximas estrellas de Hollywood podrían lucir en la alfombra roja.

Desfile de Coach

La casa de moda estadounidense Coach, conocida por sus bolsos y accesorios de cuero, organizó el otro desfile del miércoles.

Fue una noche tranquila antes de que el frenesí de la moda cobre ritmo, comenzando en Nueva York antes de dirigirse a Londres, Milán y París.

Ambas marcas han tenido éxito este año a pesar de la desaceleración del mercado de lujo gracias a un posicionamiento más accesible, y cada una ha registrado un crecimiento de ingresos de dos dígitos en el último trimestre.

En diciembre, el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), organizador de la Semana de la Moda de Nueva York, anunció que prohibiría el uso de pieles de animales en sus eventos oficiales a partir de este mes.

FUENTE: AFP