Exposición sobre la telenovela en Nueva York invita a sonreír, recordar y reflexionar

Fotografía que muestra un pabellón de la exposición 'Telenovela' este miércoles, en la Americas Society de Nueva York (Estados Unidos).

NUEVA YORK.- Galanes con la camisa medio abierta, mujeres elegantes de cabellera perfecta y otras con uniforme de sirvienta invitan a sonreír, recordar y reflexionar sobre la telenovela en una exposición que se estrenó este miércoles en la Americas Society de Nueva York.

En la muestra, llamada Telenovela, más de 50 artistas se inspiran en la telenovela o el melodrama para abordar desde distintos ángulos, incluyendo los estereotipos de género y clase, su influencia en el continente americano y el mundo, explica a EFE su comisaria, Aimé Iglesias Lukin.

"Las telenovelas son probablemente el producto cultural que más ha conectado a las culturas de las Américas a lo largo de los años, y también ha sido un gran producto de exportación de Latinoamérica para el mundo", dice la también directora del programa Art at Americas Society.

Reflejo de la sociedad

El visitante se encuentra con una instalación del mexicano Pablo Helguera, cuya obra 'Instituto de la telenovela' fue pionera en la exploración del tema, y que presenta en varias pantallas escenas dirigidas y escritas por él y filmadas localmente en diferentes capitales latinoamericanas.

Le siguen decenas de obras en formato fotografía, instalación, pintura, dibujo, escultura, collage o videoarte; en este último, Abigail Reyes presenta 'Sí señor', una compilación de momentos en los que mujeres dicen esa frase en telenovelas, y que juega con el humor y la incomodidad.

Y es que, afirma Iglesias, la telenovela muestra la realidad "a partir de un velo" de ficción, poesía y metáfora, y "de forma incluso más profunda que lo que permite el documental, porque nos hace hacernos preguntas, cuestionar nuestros presupuestos y también reírnos" de ellos.

La telenovela "refleja y también transforma la sociedad", y pese al "prejuicio" de que solo "reproducen modelos de poder tradicionales", han contribuido a avanzar discusiones como el divorcio, el aborto o los roles de la mujer, agrega.

La comisaria sostiene que históricamente muchas telenovelas han abordado las "barreras sociales", y señala dos ejemplos: la mexicana Los ricos también lloran y la brasileña Vale tudo (1988), a las que define como "transgénero, transclase y transgeografía".

"Solemos pensar que la telenovela es un espacio para el ama de casa, pero no fue el caso: históricamente no lo fue, y sigue sin serlo", apostilla.

¿Ha muerto la telenovela?

Realizar esta exposición sobre telenovelas en Estados Unidos es "clave", resalta, porque la gran población migrante del país creció viendo estas series y las sigue consumiendo, y pueden sentir "una gran conexión con sus culturas de origen".

En ese sentido, la iniciativa de la Americas Society busca ensalzar la "identidad cultural plural, aunque interconectada" de las Américas a través de las referencias a reconocibles títulos de Venezuela, México, Colombia, Brasil o Argentina a lo largo del recorrido.

La exposición se acompaña de un libro académico, 'Telenovela: a reader', en el que especialistas, académicos y guionistas convierten la telenovela en objeto de estudio y plantean, entre otras cosas, si esta "ha muerto", y recogen opiniones de que "simplemente está mutando".

Precisamente sobre esta cuestión, Iglesias, que es coeditora del libro, destaca que gracias a las plataformas de 'streaming', la telenovela se está expandiendo y ahora hay géneros melodramáticos muy cercanos siendo producidos, por ejemplo, en Estados Unidos.

"La telenovela vive, sigue mutando y sigue creciendo", resume.

Más allá del análisis, la comisaria dijo esperar que los visitantes "se diviertan" y puedan pensar "cosas muy profundas, pero a partir de una sonrisa y, sobre todo, de la nostalgia", mientras que la muestra será un descubrimiento para quienes no crecieron viéndolas.

"Es una oportunidad para reírse: reírse de los estereotipos y descubrir que el mundo de las telenovelas es mucho más amplio y profundo de lo que normalmente se asume", concluye.

FUENTE: EFE