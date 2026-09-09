miércoles 9  de  septiembre 2026
MÚSICA

Las Spice Girls avivan rumores de regreso con misterioso video en redes sociales

Las Spice Girls son una de las bandas femeninas más exitosas de la historia de la música reciente, con nueve números uno en el Reino Unido

Las Spice Girls.

Las Spice Girls.

Captura de pantalla/ Instagram/@spicegirls

LONDRES.- El grupo femenino de pop británico Spice Girls avivó este miércoles los rumores de un posible regreso a los escenarios o de un lanzamiento de nueva música con un misterioso vídeo en redes sociales que ha tomado por sorpresa a sus seguidores.

Los perfiles oficiales del grupo originalmente compuesto por Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham publicaron esta tarde un breve clip acompañado de un mensaje que anticipaba un anuncio para este jueves 10 de septiembre a las 14:00 hora británica (13:00 GMT), acompañado de su mítica canción 'Wannabe' (1996) de fondo.

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El vídeo también referencia a este tema, pues está filmado en las escaleras del mismo hotel en el que se grabó en su día el videoclip de Wannabe. En ellas, aparece tirado un periódico, que al ampliarse dice: "¿Eres un fan de las Spice Girls con la capacidad de cantar y bailar? ¿Eres un superfan, un coleccionista, un melómano?".

Inmediatamente, los seguidores de la 'girlband' han comenzado a mirar con lupa cada uno de los detalles del mensaje y han empezado a elucubrar teorías sobre una posible gira de regreso, un nuevo álbum o una edición de aniversario -al cumplirse 30 años del lanzamiento de 'Wannabe' este 2026-.

El periódico que referencian es 'The Stage', el mismo medio en el que se publicó inicialmente en 1994 el anuncio de búsqueda de una nueva 'girlband' que dio lugar a las Spice Girls y, además de la citada fecha y hora del jueves, indican que para lo que se revelará mañana "no se necesita partitura, pero sí un reproductor de vinilo o de CD)".

Otros usuarios también se han percatado de que al término del críptico mensaje aparece lo que parece ser un número de teléfono, pero al desglosarlo, la primera parte ('1009') podría indicar la fecha de este jueves, mientras que los restantes: 061126, podrían referirse al próximo 6 de noviembre.

Spice Girls

Las Spice Girls son una de las bandas femeninas más exitosas de la historia de la música reciente, con nueve números uno en el Reino Unido y más de 100 millones de copias vendidas.

Geri, Mel B, Mel C y Emma realizaron su última gira juntas como Spice Girls en 2019, ofreciendo 13 conciertos por estadios del Reino Unido y Europa; sin embargo, la quinta integrante, Victoria, no ha actuado públicamente con el grupo desde la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Los rumores de un posible regreso de las Spice Girls al completo siempre han estado ahí, pero un vídeo publicado en febrero por uno de los hijos de Victoria, Cruz Beckham, de cuatro de sus integrantes -todas menos Mel B- cantando 'Viva Forever', pareció acercar la posibilidad de una gira de reunión.

Al entrar en la página web oficial del grupo, salta automáticamente una pestaña con el misterioso vídeo junto con un formulario de registro para recibir "las últimas actualizaciones" de las Spice Girls.

FUENTE: Con información de EFE

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