Gwyneth Paltrow explica por qué terminó con Brad Pitt hace 30 años

Gwyneth Paltrow asiste a la 32.ª edición de los Actor Awards en el Shrine Auditorium and Expo Hall, el 1 de marzo de 2026 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- A casi tres décadas de haber puesto fin a uno de los noviazgos más mediáticos del espectáculo internacional, la actriz y empresaria Gwyneth Paltrow abordó los factores que llevaron al cierre de su relación con el actor Brad Pitt en 1997.

Durante su participación en el podcast Friends Keep Secrets, conducido por Benny Blanco, la intérprete de 53 años señaló que la inexperiencia de la juventud, la distancia geográfica por motivos laborales y la abrumadora presión de los medios de comunicación fueron determinantes en el desenlace de la pareja.

El romance entre ambas figuras de Hollywood comenzó en 1994 tras coincidir en el rodaje del largometraje Se7en. Tras dos años de noviazgo, la pareja anunció su compromiso antes de tomar la decisión de separarse de manera definitiva.

Exposición mediática

Paltrow recordó que cuando comenzó la relación ella tenía 22 años y Pitt 31, coincidiendo el noviazgo con el despegue de su propia proyección profesional. La constante atención de la prensa del corazón transformó un proceso personal complejo en un fenómeno de alcance público.

“Yo era muy joven y estábamos trabajando en diferentes partes del mundo. El aspecto mediático y todo eso hace que parezca algo extraordinario. Tienes que cargar con esta falsa importancia cultural, con esta carga adicional y la vergüenza extra de que no haya funcionado”, explicó Gwyneth Paltrow sobre la ruptura.

“Es un gran tipo y lo aprecio mucho. Es un amigo”, puntualizó la fundadora de Goop al referirse al vínculo cordial que mantiene en la actualidad con el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood.

A pesar de la intensa cobertura que rodeó su compromiso en los años 90, Paltrow catalogó aquella etapa como una lección de aprendizaje en sus primeros años dentro de la industria cinematográfica, destacando que en el presente ambos conservan una relación de amistad madura e independiente de su pasado sentimental.