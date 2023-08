Rapero Myke Towers conquista conciertos con la ola de "Lala"

Entre esos fanáticos, Towers puede presumir de haber llegado hasta los oídos de Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, quien la compartió en sus redes y ayudó a que se volviera viral alcanzando el primer puesto de la lista Global 200 Excl. US de Billboard y la primera posición del Top 50 Global de Spotify.

“Le tengo mucho respeto, agradecido con ella y con Cristiano Ronaldo”, dijo Towers. “Ellos no lo ven así, pero esas cosas que ellos hacen a artistas como yo que venimos por escala, nos ayuda mucho, por eso se los agradezco”.

Lala está incluida en su álbum La vida es una lanzado en marzo, el cual adelantó que tendrá una versión deluxe con varias canciones inéditas.

“Me gustaría que la gente las escuchara, entre ellas hay colaboraciones nuevas, así que viene fuerte”, señaló Towers, quien también tiene videos por estrenar.

Towers se presentará en el Pepsi Center de la Ciudad de México el 23 de septiembre, su primer concierto en solitario en la capital mexicana tras su exitosa presentación en el Flow Fest a fines del año pasado.

“Tengo que dar lo mejor de mí para conquistar al público mexicano como yo quiero”, dijo. “Me pone más nervioso... pero cuando ves a todo el mundo cantando a una sola voz, me sorprendí a otro nivel cuando fui al Coca-Cola Flow Fest”.

También debutará en solitario en Guadalajara y Monterrey en septiembre, ciudades que conocerá por primera vez.

“Tengo muchos fanáticos que me escriben en las redes y ponen: '¿cuándo a Monterrey y cuándo a Guadalajara?'. Así que yo sé que debo tener a mi gente allá”, dijo Towers quien en su visita a México fue recibido por fans que se querían tatuar su autógrafo e incluso escoltado por admiradores motociclistas en las avenidas de la capital.

Este año será de muchos descubrimientos para Towers, quien debutará en Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú, algo que dijo que esperaba hacer antes, pero no había podido realizar por la pandemia. También volverá a Chile, donde ha tenido llenos totales en el Movistar Arena de Santiago.

“En verdad va a ser una experiencia que yo espero llevarme siempre en mi corazón. Yo no he ido ahí, sé que me escuchan, uno ve los números y los comentarios, pero de ahí a sentir como que la experiencia, la vibra de cada ciudad, de cada país, eso es lo que más me disfruto”, apuntó. “Lo que hago es disfrutarme cada una de las culturas y con eso es lo que yo me inspiro a seguir creando música, de ahí es que yo saco mi musa”.

Towers participa en la canción El cielo del productor Sky Rompiendo con el astro colombiano Feid, que también ha estado en los primeros puestos de las más escuchadas de Latinoamérica de Spotify.

“Una de las mejores colaboraciones que he hecho”, dijo. “Sky siempre ha sido uno de los productores que más me ha apoyado desde mi comienzo y le tengo mucho respeto. Cuando la canto en los shows, se siente la vibra de festejo”.

FUENTE: AP