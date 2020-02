Rapero Pop Smoke, asesinado a tiros en su casa de Los Ángeles

Pop Smoke, que acaba de lanzar recientemente su nueva mixtape 'Meet the Woo 2', fue trasladado de urgencia a un hospital cercano pero fue declarado muerto cuando llegó.

Al conocer la muerte del rapero, las redes sociales se llenaron de mensajes de pesar, algunos de ellos escritos por artistas amigos como Nicki Minaj, Bas o Joell Ortiz.

Pop Smoke nació en Brooklyn en 1999 como Bashar Barakah Jackson. Su ascenso en el mundo del hip hop fue fulminante tras lanzar el pasado abril el tema 'Welcome to the party', que le valió para firmar un importante contrato discográfico.