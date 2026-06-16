martes 16  de  junio 2026
MÚSICA

Raphael: "Cada concierto es un regalo"

Raphael, que actuará el próximo día 18 en Sevilla, se muestra dispuesto a mostrar "la máxima expresión" de lo que es como artista

El cantante Raphael durante un concierto en el Wizink Center, el 16 de diciembre de 2021, en Madrid (España).

El cantante Raphael durante un concierto en el Wizink Center, el 16 de diciembre de 2021, en Madrid (España).

Europa Press/Ricardo Rubio

SEVILLA.- A sus 83 años, el cantante Raphael vive cada concierto como "un regalo" y siente que está en uno de los mejores momentos de su carrera: acaba de regresar de una gira americana y planea otra para octubre, mientras espera para después de septiembre el estreno de la serie Aquel, basada en su vida, en la plataforma Netflix.

"Es un proyecto muy especial y estoy deseando que el público lo descubra", señala el artista en una entrevista con EFE, en la que asegura que no ha sentido la tentación de retirarse.

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Netflix desveló el pasado enero su catálogo para este año, en el que incluye esa serie, donde el artista será interpretado por los actores Javier Morgade (en el papel del artista joven) y Carlos Santos.

"No sé lo que es aburrirme", mantiene Raphael, con una trayectoria a sus espaldas que ha marcado a varias generaciones, como intérprete de canciones tan emblemáticas como Yo soy aquél o Qué sabe nadie.

Raphael, que actuará el próximo día 18 en Sevilla, se muestra dispuesto a mostrar "la máxima expresión" de lo que es como artista.

Con más de setenta años en el mundo de la música, no es nostálgico ni piensa que cualquier pasado fue mejor y, centrado en el presente, trabaja en nuevos repertorios y en varios proyectos al mismo tiempo sobre los que "todavía es pronto para dar detalles".

A Sevilla vuelve con un repertorio de clásicos y de propuestas como las canciones de Ayer... aún, su disco de 2024 en homenaje a la canción francesa.

América, fundamental en su carrera

"Acabo de regresar de Estados Unidos, México, República Dominicana y Puerto Rico, y cada concierto sigue siendo un regalo", afirma el artista, quien, después de tantos años, sigue sintiendo "la misma ilusión al salir al escenario".

A América, que considera "parte fundamental" de su vida artística, volverá en octubre para actuar en Argentina, Chile, Perú y Colombia.

Será después de la actuación en Sevilla y antes de cerrar el Raphaelísimo 2026 en Madrid, en un concierto previsto el 19 de diciembre.

"Todos los conciertos tienen algo especial. Cada noche es diferente porque cada público es diferente. Incluso hay momentos en los que modifico el repertorio según lo que siento sobre el escenario", explica.

"Honestamente, creo que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi carrera", concluye.

La importancia de la vocación y del trabajo constante

Sigue en los escenarios por la vocación, señala que "no sabría vivir de otra manera", e incide en la importancia de un trabajo constante porque el talento "por sí sólo no basta".

"Desde muy niño sentí que la música era mi camino y sigue siéndolo", afirma Raphael, un artista que considera que "hay algo mágico en el escenario que resulta difícil explicar con palabras", por lo que "poder seguir haciéndolo después de tantos años es un privilegio" que dice deberle "exclusivamente al público".

"Mi cabeza no para nunca", asegura. "Mientras conserve esa ilusión y esas ganas de crear, no me planteo bajarme de un escenario", recalca, y para ello se prepara.

"Más que seguir estudiando canto, he procurado cuidar la voz con muchísima disciplina y técnica", afirma, y se define "metódico con el descanso, la hidratación, los silencios" y todo lo que le "ayuda a mantener la voz en las mejores condiciones", concluye el artista, que ha sufrido graves problemas de salud.

"Hay que mirar siempre adelante"

Raphael se guía por la máxima de que "hay que mirar siempre adelante".

"Tengo una enorme admiración por los grandes artistas que marcaron una época, y por supuesto echo de menos a figuras irrepetibles como Rocío Jurado, Juanita Reina o Camarón. Pero también creo que cada tiempo tiene su talento y sus grandes artistas".

FUENTE: EFE

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