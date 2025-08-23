Rauw Alejandro enfrenta demanda por uso no autorizado de samples

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro asiste a la 25.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.

MIAMI.- El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro fue demandado por la compañía BM Records, que lo acusa de haber utilizado sin licencia fragmentos musicales del productor DJ Playero en su exitoso álbum Saturno .

‎De acuerdo con documentos judiciales, la discográfica con sede en Florida asegura ser la titular de gran parte del catálogo de Pedro Gerardo Torruellas Brito, conocido artísticamente como DJ Playero, pionero del reguetón.

Según la denuncia, Rauw Alejandro habría usado fragmentos de varias de sus producciones sin los permisos correspondientes, lo que constituye una infracción a la Ley de Derechos de Autor.

‎La demanda señala específicamente cuatro temas de Saturno como piezas en disputa: De Carolina, que presuntamente incluye un sample de La Gente Sabe; Panties y Brasieres, con un fragmento de Camuflash, Dejaú, que contendría un sample de Sigan Bailando; y Punto 40, vinculado a Tengo Una Punto 40.

‎Indemnización

‎BM Records reclama una indemnización de hasta 150 mil dólares por cada canción, lo que podría representar varios millones de dólares en daños y perjuicios. En la querella también figuran como coacusados Sony Music Latin y Duars Entertainment, sellos encargados de la distribución de Saturno.

‎El caso genera especial interés porque DJ Playero aparece acreditado en algunas de las canciones del disco e incluso apoyó públicamente su lanzamiento en 2022, lo que abre interrogantes sobre si existió algún tipo de autorización previa, aunque fuera informal.

El juez deberá determinar si los derechos gestionados por BM Records fueron vulnerados o si el productor otorgó su aval de manera directa.‎

‎La resolución de esta demanda podría marcar un precedente importante en la industria del reguetón, donde el uso de samples clásicos es una práctica común para conectar con las raíces del movimiento.

Si BM Records gana el caso, se reforzaría la necesidad de obtener licencias más estrictas; pero si Rauw demuestra que actuó con autorización de Playero, se evidenciará el choque entre la gestión de derechos y los acuerdos directos entre artistas.

