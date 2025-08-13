Anuncian que Rauw Alejandro recibirá Premio de la Herencia Hispana 2025

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro asiste a la 25.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.

MIAMI.- El cantante y compositor puertorriqueño Rauw Alejandro recibirá el Premio Visión durante los Hispanic Heritage Awards 2025, un reconocimiento otorgado por la Hispanic Heritage Foundation (HHF) que celebra a aquellos creativos y líderes que destacan por su impacto global y su visión innovadora.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre de 2025 en el Warner Theatre de Washington, D.C., y será transmitida por PBS, permitiendo que millones de espectadores conozcan a los galardonados y sus contribuciones.

“Como artista en constante movimiento, Rauw Alejandro representa la esencia del Premio Visión: audaz en su creatividad, con una visión global y auténtico en cada paso que da. Su trabajo no solo es música, es un movimiento que reafirma lo que los artistas latinos significan para el mundo.”, dijo Antonio Tijerino, presidente y CEO de la HHF.

Por su parte, Rauw Alejandro expresó su agradecimiento y orgullo: “En este mes de celebración, me llena de orgullo seguir elevando nuestra historia y vibra desde un lugar especial. Gracias por este Vision Award en los Hispanic Heritage Awards. Es un honor unirme a la lista de increíbles creativos que han recibido este reconocimiento.”

Nuevo proyecto musical

El artista también aprovechó para dar detalles sobre su próximo proyecto musical. Su nuevo álbum Cosa Nuestra: Capítulo 0, continuación de su exitoso proyecto Cosa Nuestra, que promete fusionar ritmos tradicionales puertorriqueños con sonidos contemporáneos, reafirmando su estilo versátil y su capacidad de innovar dentro del género urbano.

El Premio Visión se suma a la lista de reconocimientos obtenidos por Rauw Alejandro, quien se une a figuras de renombre como Shakira, Alejandro Sanz y Carlos Santana. Este galardón refuerza su posición como uno de los artistas más influyentes de la música latina actual, capaz de trascender fronteras y conectar con audiencias de todo el mundo.

Con este reconocimiento, Rauw Alejandro no solo celebra su carrera artística, sino también su compromiso con la representación y el impacto cultural de los artistas latinos en la escena internacional.