RBD se pronuncia ante especulaciones sobre Poncho Herrera

Por ello, Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez, Dulce María y Maite Perroni compartieron un escrito, a través de sus redes sociales, en el que alegan que la información es falsa.

"Ningún miembro de la oficina encargada del proyecto ha estado en contacto con la revista y nunca se le ha proporcionado ningún detalle en relación a estos proyectos", reza el texto. Asimismo, agregan que la información que la publicación difundió es: “falsa y difamatoria acerca de los supuestos acuerdos y negociaciones para el reencuentro de RBD, así como detalles del pasado show virtual".

Recientemente, la prensa mexicana abordó a Perroni en el aeropuerto de la Ciudad de México donde la actriz y cantante aseveró que el grupo respeta la decisión de Herrera.

"Tenemos que respetar las decisiones personales y profesionales de cada quien. Eso nada tiene que ver con el cariño y el amor que hay entre nosotros", manifestó.

Poncho rompe el silencio

Alfonso Herrera decidió hacer uso de sus redes sociales para poner fin a los comentarios y expresar su sentir ante las críticas que le rodean sobre su ausencia en la gira de RBD.

"Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento”, inició su comunicado.

Seguidamente Herrera aseguró que jamás ha negado su pasado en la agrupación pues fue parte fundamental del camino que recorrió para llegar a su presente.

“Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde", agregó. "De la misma forma que mis compañeras y compañeros me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente".

