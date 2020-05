El 28 de diciembre de 2006, Chávez informó que no renovaría la concesión de RCTV, la cual terminaría el día 27 de mayo de 2007. El mandatario sostuvo que la negativa a la renovación se debió a la posición tomada por RCTV durante el golpe de Estado de 2002, un pase de factura.

Diversas personalidades de diferentes ámbitos recordaron hoy la arbitraria medida:

Cuando el gobierno notificó al canal que la concesión para su señal de emisión abierta vencía en 2007 y que no sería renovada, RCTV y el canal de noticias Globovisión lo acusaron de cerrar el canal diciendo que la concesión no se vencía hasta el año 2021, pero esta interpretación no fue compartida por el gobierno venezolano, que declaró que la concesión se vencía en 2007.

La oposición realizó marchas y movimientos de calle para rechazar la medida tomada por el régimen de Chávez, con los lemas "Un corazón que grita", "Un amigo es para siempre" y "Libertad de expresión".

A las 11:55 de la noche del domingo 27 de mayo de 2007 se mostró un video en el cual sus empleados, actores y otras figuras cantaron el Himno Nacional de Venezuela para despedirse del canal. A las 11:59 de la noche del domingo 27 de mayo de 2007, RCTV finalizó sus transmisiones. Inmediatamente luego de extinguirse la señal del canal, el gobierno expropió los equipos de transmisión de la emisora para pasar a transmitir, minutos después, la señal de un nuevo canal estatal de servicio público llamado TVes. Después de este hecho, RCTV reanudó operaciones a través de sistemas de televisión por suscripción en julio del 2007, bajo el nombre de RCTV Internacional.

Al no serle renovada su concesión para transmitir en señal abierta, el canal adoptó el nombre de RCTV Internacional y regresó a través de los sistemas de televisión por suscripción venezolanos el 16 de julio de 2007 para continuar con la producción y difusión de espacios dramáticos.

La emisión de RCTV Internacional terminó el 24 de enero de 2010 por orden de CONATEL, ya que según este organismo, la empresa no cumplió con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión al no transmitir mensajes oficiales del gobierno venezolano.

El 22 de febrero de 2010, el presidente de las Empresas 1BC, Marcel Granier, aseguró que RCTV Internacional fue inscrita, "bajo protesta", como un "productor nacional" y con su identidad cambiada a RCTV Nacional.

El 5 de marzo, CONATEL dictó una Providencia Administrativa, que rechazó la solicitud de inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios de Producción Nacional Audiovisual de Venezuela por parte de la empresa.

El 25 de noviembre de 2010 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente un recurso solicitado por RCTV Internacional para ser considerada como cadena nacional o Productora de Televisión y retomar su señal al aire.22 La señal no regresó a las empresas de televisión por suscripción.

Actualmente RCTV funge como casa productora, en donde se realizan programas para otras cadenas tales como Televen y Meridiano Televisión, además de asociarse con R.T.I. Producciones de Colombia y Televisa de México.

RCTV fue fundado el 15 de noviembre de 1953 por el empresario y explorador William Phelps Tucker. Era propiedad de Empresas 1BC.