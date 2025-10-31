Trump afirma que no planea ataques de EEUU contra Venezuela

WASHINGTON -- El presidente Donald Trump dijo este viernes que no planea ataques a Venezuela , luego de las expectativas por el amplio despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Analistas políticos y militares en EEUU incluso han pronosticado que EEUU podría derrocar en las próximas semanas al narcorégimen ilegítimo de Nicolás Maduro .

"No", respondió Trump cuando un periodista a bordo del Air Force One le preguntó sobre los informes que indicaban que estaba considerando tales ataques.

Estados Unidos ha desplegado ocho buques de su Marina de guerra en el Caribe y ha enviado aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico, mientras un grupo de ataque de portaaviones se dirige hacia la región.

Según Washington, esa fuerza militar tiene como objetivo frenar el narcotráfico y reforzar la seguridad de EEUU en la región.

Estados Unidos inició a principios de septiembre una campaña de ataques contra embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha dejado al menos 62 narcos muertos y destruido 14 barcos y un sumergible.

La Casa Blanca ha reiterado la imperiosa necesidad de detener de una vez el tráfico de drogas hacia EEUU que en 2024 causó la muerte de más de 300.000 personas, la mayoría de ellas menores de 30 años de edad.

El narcotráfico mediante estas embarcaciones representa, como lo ha dicho Washington, una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Además de los recursos militares desplegados en la región, Washington ha realizado múltiples demostraciones de fuerza con bombarderos B-52 y B-1B sobrevolando cerca de la costa de Venezuela. La más reciente ocurrió el lunes.

FUENTE: Con información de AFP.