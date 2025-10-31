viernes 31  de  octubre 2025
CASA BLANCA

Trump afirma que no planea ataques de EEUU contra Venezuela

Estados Unidos ha desplegado ocho buques de su Marina de guerra en el Caribe y ha enviado aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico, mientras un grupo de ataque de portaaviones se dirige hacia la región

Soldados estadounidenses durante un reciente operativo en el Caribe.

Soldados estadounidenses durante un reciente operativo en el Caribe.

Cuerpo de Marines de EEUU/ Emily Hazelbaker
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON -- El presidente Donald Trump dijo este viernes que no planea ataques a Venezuela, luego de las expectativas por el amplio despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Analistas políticos y militares en EEUU incluso han pronosticado que EEUU podría derrocar en las próximas semanas al narcorégimen ilegítimo de Nicolás Maduro.

Lee además
El USS Gerald R. Ford (CVN-78), es un portaaviones nuclear que es el más grande del mundo.
ESCALADA

EEUU podría intervenir en los próximos días a Venezuela, dice consejero presidencial de Trump
El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ENCUENTRO

Donald Trump y Xi Jinping pactan apaciguar su disputa comercial

"No", respondió Trump cuando un periodista a bordo del Air Force One le preguntó sobre los informes que indicaban que estaba considerando tales ataques.

Estados Unidos ha desplegado ocho buques de su Marina de guerra en el Caribe y ha enviado aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico, mientras un grupo de ataque de portaaviones se dirige hacia la región.

Según Washington, esa fuerza militar tiene como objetivo frenar el narcotráfico y reforzar la seguridad de EEUU en la región.

Estados Unidos inició a principios de septiembre una campaña de ataques contra embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha dejado al menos 62 narcos muertos y destruido 14 barcos y un sumergible.

La Casa Blanca ha reiterado la imperiosa necesidad de detener de una vez el tráfico de drogas hacia EEUU que en 2024 causó la muerte de más de 300.000 personas, la mayoría de ellas menores de 30 años de edad.

El narcotráfico mediante estas embarcaciones representa, como lo ha dicho Washington, una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Además de los recursos militares desplegados en la región, Washington ha realizado múltiples demostraciones de fuerza con bombarderos B-52 y B-1B sobrevolando cerca de la costa de Venezuela. La más reciente ocurrió el lunes.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado asegura que Maduro inició la guerra contra los venezolanos: "Trump la está deteniendo"

Trump reitera que EEUU realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen

EEUU anuncia drástico recorte en las admisiones de refugiados que será de 7.500 al año

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lanzamiento de un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado durante una prueba de desarrollo a las 12:33 a.m.
AMENAZA RUSA

¿Por qué Trump ordenó la reanudación de los ensayos con armas nucleares de manera inmediata?

Soldados estadounidenses durante un reciente operativo en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que no planea ataques de EEUU contra Venezuela

El periodista venezolano Johan Camargo fue detenido por sujetos desconocidos cuando salía de su casa la mañana del jueves 30 de octubre
REPRESIÓN

Sindicato venezolano denuncia detención de periodista: se desconoce su paradero

Persona con un reloj marcando la hora 
CAMBIO HORARIO

Florida se prepara para atrasar el reloj este 2 de noviembre y ganar una hora de sueño

Vista general de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 28 de febrero de 2022.
Aumento de ejecuciones

Misión de ONU denuncia el aumento de la represión en Irán desde la guerra con Israel

Te puede interesar

Voluntario de una organización en Filadelfia preparan bolsas de alimentos para personas necesitadas.
CIERRE DEL GOBIERNO

Demócratas privan a millones de estadounidenses de ayuda alimentaria y otros servicios

Por Leonardo Morales
Soldados estadounidenses durante un reciente operativo en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que no planea ataques de EEUU contra Venezuela

El director financiero de Florida, Blaise Ingoglia, y la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.
ESTADO VS. CONDADO

Florida acusa a Miami-Dade de "despilfarro" de $302 millones, la alcaldía lo refuta

El musulmán radical comunista, Zohran Mamdani, candidato por el Partido Demócrata para la alcaldía de la ciudad de Nueva York. 
POLíTICA EN EEUU

¿Elecciones en varios estados miden el pulso para legislativas de 2026?

EEUU ha realizado 13 ataques a narco-embarcaciones en dos meses. 
OPERATIVOS

Maduro es visto por EEUU como un líder narco terroristas