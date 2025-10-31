viernes 31  de  octubre 2025
POLíTICA EN EEUU

¿Elecciones en varios estados miden el pulso para legislativas de 2026?

La alcaldía de la ciudad de Nueva York acapara la atención, pero las votaciones para gobernador en Nueva Jersey y Virginia podrían ser un pequeño indicio para las elecciones de medio término en 2026

El musulmán radical comunista, Zohran Mamdani, candidato por el Partido Demócrata para la alcaldía de la ciudad de Nueva York.&nbsp;

El musulmán radical comunista, Zohran Mamdani, candidato por el Partido Demócrata para la alcaldía de la ciudad de Nueva York. 

AFP
Por Leonardo Morales

Un año después de que el líder republicano Donald J. Trump ganó las elecciones, los republicanos enfrentan el próximo 4 de noviembre su primera prueba en las urnas.

Los votantes en dos de los estados más poblados de Estados Unidos están listos para emitir su voto tras el regreso del presidente a la Casa Blanca.

Lee además
El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
CONGRESO

Parálisis presupuestaria genera una guerra política preelectoral en Washington
El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ENCUENTRO

Donald Trump y Xi Jinping pactan apaciguar su disputa comercial

Si bien la contienda electoral por la alcaldía de la ciudad de Nueva York acapara la atención, las votaciones a gobernador en Nueva Jersey y Virginia —hogar de un total combinado de 18 millones de personas— podrían ser un indicio para las elecciones legislativas de medio término en 2026.

Ambas elecciones enfrentan a demócratas anexados a una agenda de extrema izquierda contra republicanos alineados al gran movimiento conservador "Make America Great Again" (MAGA). No obstante, Nueva York es el gran bastión de los demócratas junto con California, por lo que no debe considerarse como un medidor por excelencia para los republicanos, a no ser que ocurran grandes sorpresas.

El rumbo de EEUU

Trump ha puesto en el camino correcto el destino de EEUU, secuestrado cuatro años atrás por una agenda de extrema izquierda del gobierno de Joe Biden que puso a la nación al borde de una debacle sociopolítica, financiera y de seguridad nacional sin precedentes, de ahí el resultado adverso para los demócratas en las elecciones generales de noviembre de 2024.

La elección en Virginia, que es segunda después de California en el tamaño de su fuerza laboral federal, será un enfrentamiento histórico entre dos mujeres que compiten por convertirse en la primera gobernadora del estado.

La demócrata de extrema izquierda Abigail Spanberger, congresista durante tres mandatos, se enfrenta a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears, veterana de la Marina y aliada del presidente Trump.

Las encuestas, ya sin una credibilidad sustancial como en décadas anteriores y menos en estados demócratas, muestran que Spanberger, quien ha recurrido a sus credenciales en seguridad nacional y se ha presentado como un bastión contra la reducción de la excesiva burocracia y penetración del radicalismo de izquierda en Washington, mantiene una ventaja.

En sus discursos de campaña prometió ser "una gobernadora que dará la cara" por los miles de trabajadores federales despedidos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump, nada comparable con los más de 300.000 empleados federales que despidió Bill Clinton durante su mandato con el objetivo de abrir paso a una izquierda radical que pide y trabaja desde hace décadas por la implementación del socialismo en EEUU.

Impulso de Trump

Earle-Sears inició su campaña con temas centrales para el país como seguridad nacional, inmigración, la tendencia radical Woke, entre otros, un reflejo de continuidad del gobernador saliente Glenn Youngkin

Su campaña recibió un gran impulso con el respaldo del presidente Trump y por un escándalo en la contienda por la fiscalía general que involucró al candidato radical demócrata Jay Jones, quien envió mensajes de texto amenazadores y violentos sobre un rival político en 2022.

En Nueva Jersey, la demócrata y expiloto de la Marina Mikie Sherrill también va adelante, pero está enfrascada en una contienda reñida con el empresario republicano Jack Ciattarelli.

"Dada la inclinación tradicionalmente demócrata de Nueva Jersey, una derrota para el partido en las elecciones de 2025 generaría preocupaciones sobre sus perspectivas nacionales de cara a las elecciones de mitad de período de 2026", dijo Janie Mackenzie, especialista en comunicaciones que trabajó en la campaña senatorial de John Kerry en 2008.

Las encuestas muestran a Sherrill ligeramente por delante, impulsada por una fuerte participación anticipada de votantes demócratas, un partido girado casi por completo -como nunca antes- hacia el radicalismo.

Economía y seguridad nacional

La decisión de Trump de congelar los fondos para el proyecto del túnel Hudson —un enlace vital entre Nueva Jersey y Nueva York— podría resultar ser el mayor impulso de la campaña para Sherrill".

Ciattarelli, quien ha adoptado una postura más abierta a favor de Trump que en sus anteriores campañas, se centra en frenar el notable aumento de los impuestos a la propiedad y reducir las tasas corporativas, que han subido a un nivel impredecible en décadas anteriores y ha causado la emigración a otros estados de cientos de medianas y grandes empresas .

Keith Nahigian, veterano de seis campañas presidenciales y exmiembro del equipo de transición de Trump, dijo que centrarse en la economía y la seguridad nacional beneficiaría a Ciattarelli.

Para el estratega demócrata Mike Nellis, exasesor de la exvicepresidenta Kamala Harris, la votación del martes será "un referéndum sobre dónde está el país en este momento".

Ese criterio con el objetivo de confundir y engrandecer un resultado casi ya definido, resulta exagerado y distante de la realidad, tomando en cuenta que son estados tradicionalmente con tendencias poco variables e inclinados casi siempre hacia la izquierda y con un odio visceral contra el presidente Donald Trump.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Gobierno de Trump insta a demócratas a dejar de apoyar a inmigrantes irregulares tras ataque a agentes del ICE

Comienzan las votaciones anticipadas en Miami-Dade y Monroe

Miami-Dade llama al voto cívico en las elecciones municipales más transparentes de la historia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lanzamiento de un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado durante una prueba de desarrollo a las 12:33 a.m.
AMENAZA RUSA

¿Por qué Trump ordenó la reanudación de los ensayos con armas nucleares de manera inmediata?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Política

Petro tuvo problemas para repostar su avión por sanciones: EEUU me "humilló", "Trump me persigue"

Vista general de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 28 de febrero de 2022.
Aumento de ejecuciones

Misión de ONU denuncia el aumento de la represión en Irán desde la guerra con Israel

Persona con un reloj marcando la hora 
CAMBIO HORARIO

Florida se prepara para atrasar el reloj este 2 de noviembre y ganar una hora de sueño

El periodista venezolano Johan Camargo fue detenido por sujetos desconocidos cuando salía de su casa la mañana del jueves 30 de octubre
REPRESIÓN

Sindicato venezolano denuncia detención de periodista: se desconoce su paradero

Te puede interesar

El director financiero de Florida, Blaise Ingoglia, y la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.
ESTADO VS. CONDADO

Florida acusa a Miami-Dade de "despilfarro" de $302 millones, la alcaldía lo refuta

Por DANIEL CASTROPÉ
EEUU ha realizado 13 ataques a narco-embarcaciones en dos meses. 
OPERATIVOS

Maduro es visto por EEUU como un líder narco terroristas

El director del FBI kash Patel en la Casa Blanca.
SEGURIDAD

El FBI desarticula ataque terrorista en Michigan, dice su director

Persona con un reloj marcando la hora 
CAMBIO HORARIO

Florida se prepara para atrasar el reloj este 2 de noviembre y ganar una hora de sueño

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión de trabajo.
ACCIONES EN BOLSA

Amazon experimenta espiral del valor de sus acciones en Wall Street