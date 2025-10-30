jueves 30  de  octubre 2025
Aumento de ejecuciones

Misión de ONU denuncia el aumento de la represión en Irán desde la guerra con Israel

Sara Hossain, jefa de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán, dijo que ese régimen "ha restringido aún más el espacio cívico, socavado las garantías procesales y erosionado el respeto al derecho a la vida"

Vista general de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 28 de febrero de 2022.

Vista general de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 28 de febrero de 2022.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NACIONES UNIDASIrán intensificó aún más la represión desde la guerra contra Israel en junio, denunció el jueves una comisión investigadora de la ONU, que expresó especial preocupación por las violaciones de los derechos de las minorías y de los periodistas.

Así lo dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas Sara Hossain, jefa de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022.

Lee además
El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
MEDIO ORIENTE

EEUU marca una "línea roja" a Israel mientras presiona por el éxito del acuerdo en Gaza

"Desde marzo de este año, hemos documentado un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos en Irán", afirmó.

Y la represión posterior a los ataques israelíes de junio "ha restringido aún más el espacio cívico, socavado las garantías procesales y erosionado el respeto al derecho a la vida", añadió.

Israel lanzó el pasado 13 de junio una ofensiva sorpresa contra la República Islámica, provocando una guerra que duró 12 días.

Ola de detenciones

Hossain hizo especial hincapié en la suerte de 21.000 personas detenidas por las autoridades iraníes durante el conflicto.

"Según informes creíbles, entre ellas había abogados, defensores de derechos humanos, periodistas e incluso usuarios de redes sociales que simplemente habían publicado contenido sobre las hostilidades", afirmó, y dijo que "la represión de las minorías étnicas y religiosas bajo el pretexto de la seguridad nacional también se ha intensificado" en la República Islámica.

"Nuestra investigación también demuestra que el gobierno iraní desactiva continuamente las tarjetas SIM de los periodistas", apuntó.

Advirtió además que esta "renovada represión" no se limita a las fronteras de Irán, ni es "un incidente aislado, sino que refleja una tendencia recurrente".

"Más de 45 periodistas en siete países se enfrentan a graves amenazas por cubrir acontecimientos en Irán", enfatizó.

Más de 1.200 ejecutados

Comparó la situación actual con la represión de las protestas de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años arrestada por supuestamente violar el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres. Estos hechos llevaron a la creación de esta misión de la ONU.

Hossain también expresó su preocupación por el aumento de las ejecuciones en Irán.

Según informes fidedignos, más de 1.200 personas fueron ejecutadas desde principios de año, superando el total de 2024, que ya era un récord en el país desde 2015, afirmó.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Expertos de la ONU exigen que Nicaragua responda por "crímenes de lesa humanidad"

Embargo, sí: al jefe Castro y su junta militar tiránica en Cuba

La ONU exige a Brasil una reforma policial "profunda" tras operativo que dejó más de 130 muertos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping mientras se dan la mano tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, ubicada junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. 
ENCUENTRO

Donald Trump y Xi Jinping pactan apaciguar su disputa comercial

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), es un portaaviones nuclear que es el más grande del mundo.
ESCALADA

EEUU podría intervenir en los próximos días a Venezuela, dice consejero presidencial de Trump

Imagen referencial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
EEUU

USCIS modifica el proceso de renovación de permisos de trabajo para extranjeros

El buque de guerra USS Gravely se ve a lo lejos frente a la costa del Puerto de España el 26 de octubre de 2025.
DESPLIEGUE

Buque destructor de EEUU zarpa tras varios días frente a costas de Venezuela

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
ALIVIO

Miami-Dade activa plan de emergencia alimentaria ante inminente suspensión de cupones SNAP

Te puede interesar

Lanzamiento de un misil balístico intercontinental Minuteman III desarmado durante una prueba de desarrollo a las 12:33 a.m.
AMENAZA RUSA

¿Por qué Trump ordenó la reanudación de los ensayos con armas nucleares de manera inmediata?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
SEGURIDAD

EEUU enfrenta "violencia sin precedentes" contra agentes del ICE; amenazas de muerte aumentaron 8,000%

El senador socialista Bernie Sanders y la senadora radical, Elizabeth Warren, figuras influyentes del Partido Demócrata.
CONGRESO

Senado aprueba de "forma simbólica" dos proyectos de resolución contra aranceles

Refugiados con boletos comprados con fecha posterior al 27 de enero no podrán viajar por el momento a EEUU.
Migración

EEUU anuncia drástico recorte en las admisiones de refugiados que será de 7.500 al año

El buque de guerra USS Gravely se ve a lo lejos frente a la costa del Puerto de España el 26 de octubre de 2025.
DESPLIEGUE

Buque destructor de EEUU zarpa tras varios días frente a costas de Venezuela