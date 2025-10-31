Princesa Leonor cumple 20 años mientras se prepara para ser reina

La princesa Leonor, durante el recibimiento del título de Alcaldesa Honoraria de Oviedo, en la plaza de la constitución del Ayuntamiento de Oviedo, el 24 de octubre de 2024, en Oviedo, Asturias (España).

MADRID. - La Princesa Leonor , formalmente Su Alteza Real la Princesa de Asturias, cumple este 31 de octubre 20 años y lo hace inmersa en su formación militar. Como primera en la línea de sucesión al trono de España , es la heredera directa de Su Majestad el Rey Felipe VI y, por tanto, la futura Jefa de Estado.

Actualmente, desarrolla su instrucción castrense en la Academia del Aire en San Javier (Murcia), cumpliendo con la etapa de formación requerida para los herederos a la Corona. Con la vista puesta en su futuro rol, la Princesa se prepara para el próximo curso, cuando deberá iniciar sus estudios universitarios, cuyos detalles aún están por determinar.

Sin embargo, tal y como le recordó esta semana Jaime Alfonsín, quien acompañó a Felipe VI primero como jefe de su Secretaría mientras era Príncipe de Asturias y luego como jefe de la Casa del Rey hasta febrero de 2024, el oficio de reinar no se enseña en el bachillerato ni se aprende en la universidad.

La Princesa de Asturias, llamada a ser capitana general de las Fuerzas Armadas cuando sea reina, completará este año el último de los tres cursos en los que ha ido pasando sucesivamente por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y el Espacio.

Luego de esto, iniciará sus estudios universitarios, tras haber cursado el Bachillerato Internacional durante dos años en Gales, como también hizo tras ella la Infanta Sofía, su hermana menor, que este año ha comenzado a estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, un centro privado con campus en Lisboa, París y Berlín.

Se espera que la heredera al trono siga los pasos de su padre y estudie en alguna universidad española, aunque posteriormente podría completar su formación cursando algún máster en el extranjero.

Preparación para reina

"La Princesa Leonor debe tener conciencia, desde la infancia, de lo que es y de lo que está llamada a ser, de lo que representa y de las responsabilidades que tiene y que tendrá en el futuro", declaró Alfonsín, antiguo jefe de la Casa del Rey y quien trabajó durante casi tres décadas con el actual monarca.

Señaló que el destino de la Princesa de Asturias, como futura Jefa de Estado, exige la comprensión de que España constituye su proyecto de vida personal e institucional.

Desde una perspectiva formal, se subraya la necesidad de que asuma su vocación de servicio a los españoles no meramente como el ejercicio de una alta función del Estado, sino como un compromiso que trasciende lo administrativo y que debe abordar con su integridad y sin reservas, tal como lo subrayó Alfonsín.

Para el desarrollo de su rol, continúa, es crucial que la futura Reina interiorice la delgada línea divisoria entre su vida pública y privada, lo que implica una gestión muy cuidadosa de su entorno social y de las amistades que la rodean.

Igualmente, su preparación incluye conocer a profundidad la historia del país y dominar las lenguas del Estado, una habilidad que ya ha demostrado en actos públicos, como al dirigirse en catalán durante la entrega de los Premios Princesa de Girona.

FUENTE: Europa Press