Familia de Virginia Giuffre celebra que príncipe Andrés sea despojado de títulos reales

La publicación póstuma de las memorias de Giuffre intensificó la presión sobre la Familia Real debido a la amistad de Andrés con el criminal Jeffrey Epstein

Esta combinación de imágenes creada el 12 de enero de 2022 muestra al príncipe Andrés de Gran Bretaña el 11 de abril de 2021 en Windsor, Inglaterra, y a Virginia Giuffre el 22 de octubre de 2019 en la ciudad de Nueva York. Ambos llegaron a un acuerdo en demanda por agresión sexual.&nbsp;

Esta combinación de imágenes creada el 12 de enero de 2022 muestra al príncipe Andrés de Gran Bretaña el 11 de abril de 2021 en Windsor, Inglaterra, y a Virginia Giuffre el 22 de octubre de 2019 en la ciudad de Nueva York. Ambos llegaron a un acuerdo en demanda por agresión sexual. 

AFP/ Steve Parsons, Ben Gabbe
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego de que se diera a conocer la noticia de que el Rey Carlos III planea revocar el título de "príncipe" a su hermano Andrés, la familia de la fallecida Virginia Giuffre ha celebrado la decisión en público. Giuffre había acusado a Andrés de abusar sexualmente de ella cuando era menor de edad.

"Esta chica normal, de una familia normal, ha desenmascarado a un príncipe. Estamos muy orgullosos de ella", declaró entre lágrimas Sky Roberts, hermano de Giuffre, a BBC Newsnight.

Sin embargo, Roberts declaró que la revocación del título no era suficiente y exigió una investigación sobre Andrés, añadiendo que debería estar en prisión.

Andrés ha negado todas las acusaciones en su contra.

Giuffre se suicidó a principios de este año. La publicación póstuma de sus memorias, Chica de Nadie, este mes intensificó la presión sobre la Familia Real debido a la amistad del expríncipe con el financiero y convicto criminal sexual, Jeffrey Epstein.

"Estaría orgullosa"

El Palacio de Buckingham anunció el jueves 30 de octubre que el rey Carlos III había iniciado un proceso formal para retirar el tratamiento, los títulos y los honores al príncipe Andrés, ahora conocido como Andrés Mountbatten-Windsor.

"Ahora mismo está celebrando desde el cielo, diciendo: '¡Lo logré!'. Estaría tan orgullosa de que ahora sea solo: Andrés", comentó el hermano de Virginia al preguntarle cómo habría reaccionado ella.

En sus memorias, Giuffre alegó que Andrés tuvo relaciones sexuales con ella tres veces cuando era adolescente y que él creía que era su 'derecho de nacimiento'.

A pesar de negar las acusaciones, el hermano del Rey llegó a un acuerdo extrajudicial con Virginia en 2022 que no incluyó admisión de responsabilidad ni disculpas.

"Sin duda, es un momento muy especial para ella y para todas las sobrevivientes. Todo por lo que luchó no fue en vano", dijo Amanda Roberts, cuñada de Giuffre.

