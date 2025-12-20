Recorrer el mundo en Toronto

Toronto es mucho más que edificios futuristas y maquinaria financiera que genera miles de millones de dólares. La ciudad denota una rica y dinámica vida multicultural a que invita a explorarla en cada esquina.

Más allá de grandes atracciones como la CN Tower, Yonge–Dundas Square y el St. Lawrence Market, Toronto destaca como el gran mosaico cultural de Canadá , hogar de casi tres millones de habitantes que portan variados orígenes. Esta diversidad se refleja en sus distintos barrios, que van desde comunidades canadienses tradicionales hasta enclaves chinos, italianos, coreanos y muchos otros. Todas estas culturas convergen en celebraciones como el Caribbean Carnival y el multitudinario festival griego Taste of the Danforth, entre otros.

De hecho, la ciudad promueve la inclusión cultural a través de iniciativas como el programa Cultural Hotspot, que resalta la creatividad en diferentes comunidades.

“Llegué a Canadá siendo niño en 1975 y desde entonces me he sentido en casa”, comentó Tsering, empleado de la tienda Tibetan Boutique, cuya familia huyó de la ocupación china del Tíbet.

Canadá, en general, demuestra apoyo a los refugiados al ofrecer capacitación en sus idiomas oficiales para fomentar la integración social.

Culturas

Caminar por Toronto revela una escena gastronómica notablemente diversa —de la cocina etíope a la mexicana— junto con una comunidad artística vibrante, una escena musical internacional e incluso una jerga local conocida como MTE, nacida de las raíces multiculturales de la ciudad.

Tomemos como ejemplo Kensington Market, designado Sitio Histórico Nacional de Canadá. Este barrio bohemio y resonante es conocido por su ecléctica mezcla de tiendas vintage, boutiques independientes, mercados internacionales, arte urbano y una amplia variedad de cafés y restaurantes. Aquí confluyen culturas de medio mundo, con influencias tibetanas, etíopes, hindúes y muchas más, que llenan el aire de especias, incienso y colores vivos que estimulan todos los sentidos.

En Kensington Market se puede admirar arte tibetano y artesanías africanas o caribeñas en la misma cuadra. Ubicada al oeste del centro, la zona ofrece una buena experiencia para recorrer a pie, ver coloridas casas victorianas, galerías de arte y una excelente oferta gastronómica internacional.

Gastronomía

Si no cuenta con un guía local, una de las mejores maneras de conocer el barrio es a través de un tour gastronómico. Estos recorridos destacan negocios locales y combinan degustaciones de distintos restaurantes y tiendas, además de ofrecer información sobre la historia del área. Aquí compiten los bagels al estilo de Montreal y Nueva York, junto con empanadas latinas rellenas de carne, pollo o vegetales, y deliciosos pasteles suecos.

Una parada obligatoria es Tibet Café & Bar, un restaurante de fusión asiática especializado en cocina tibetana. El menú ofrece opciones tanto vegetarianas como cárnicas. No deje de probar los dumplings y el té con mantequilla: ambos son realmente únicos.

Dado que muchos negocios son familiares, lo ideal es visitarlos en horarios regulares, generalmente entre las 11:00 a. m. y las 7:00 p. m. Para disfrutar de sándwiches cubanos, pasteles y croquetas, diríjase a Cubano Kings, en Spadina Avenue. Ganador del Canadian Choice Award, este lugar es perfecto para descubrir sabores aún poco conocidos en la ciudad.

Consulte el portal DestinationToronto.com, disponible en varios idiomas, para obtener información sobre hospedaje, amenidades y mucho más.

Transporte

Toronto cuenta con una amplia red de transporte público que incluye metro, modernos tranvías y autobuses, lo que facilita desplazarse de un lugar a otro. Sin embargo, caminar sigue siendo una de las mejores formas de explorar la ciudad. También hay taxis y servicios de transporte compartido como Uber y Lyft, además de Hopp (de Bolt) y la empresa canadiense HOVR.

Cómo llegar

Varias aerolíneas conectan Toronto con Miami y otras grandes ciudades. Air Canada ofrece múltiples vuelos diarios y la experiencia de volar con la aerolínea nacional del país. Los titulares de pasaporte estadounidense no necesitan visa; los viajeros de otros países deben consultar con el consulado canadiense correspondiente.

Dónde hospedarse

Toronto ofrece una amplia variedad de alojamientos, desde hoteles de lujo hasta casas de huéspedes y apartamentos en renta, para todos los presupuestos. El centro de la ciudad alberga hoteles reconocidos, como el Toronto Hilton, ubicado a pocos pasos de muchos de las principales atracciones. Para más información sobre hospedaje y servicios, visite DestinationToronto.com, disponible en varios idiomas.

Ahorro

El dólar canadiense es la moneda oficial del país. El tipo de cambio suele fluctuar alrededor de 1,35 por dólar estadounidense, dependiendo de las condiciones del mercado y las tasas de interés. Para ahorrar dinero, evite cambiar efectivo antes o durante el viaje, ya que las casas de cambio suelen cobrar comisiones elevadas.

En su lugar, deposite el dinero en su cuenta bancaria y utilice su tarjeta de débito al llegar. Aunque el banco emisor puede cobrar una pequeña comisión, generalmente obtendrá un mejor tipo de cambio. Las tarjetas de crédito también son ampliamente aceptadas en tiendas, restaurantes y hoteles de toda la ciudad.