Viaje por las alturas del Pirineo aragonés

Colmada de valles, sierras, picos y pueblos, el Pirineo aragonés, en la muy española región de Aragón , es paraíso ideal que aguarda por amantes del turismo rural, senderistas y esquiadores.

En esta empinada cordillera, donde la naturaleza esconde parajes de ensueño con ríos, riachuelos, lagunas y barrancos, hay cientos de opciones de senderismo y esquí para todos los niveles, desde caminos históricos hasta altas montañas pasando por pueblos llenos de historia y buen comer.

Podemos alquilar un auto o simplemente tomar el tren o un bus en Zaragoza para llegar a Huesca y continuar viaje a Jaca que es la antesala del Pirineo aragonés.

Precisamente en Jaca, con cerca de 14.000 habitantes, destaca la catedral de San Pedro de Jaca, en la que se aprecia una de las construcciones más características y antiguas del románico en España.

Camino a los Pirineos encontramos las cuatro millas de la ruta Congosto del Entremón. El impresionante desfiladero, tallado por el río Cinca entre grandes elevaciones, rocas y curiosas cuevas, encauza el raudal de agua del embalse de El Grado.

También tenemos pueblos entrañables, como Aínsa, Roda de Isábena, Graus y la incomparable Alquezar con su enramado de calles y edificaciones centenarias.

A solo 18 km de Jaca encontramos Canfranc, justo en la frontera con Francia, en el valle del río Aragón, famoso por su monumental Estación Internacional y su entorno natural para senderismo y deportes de invierno.

La estación de trenes Canfranc, que fue inaugurada en 1928 y recoge la arquitectura palacial francesa del siglo XIX, cuenta hoy con un hotel de alto servicio y el funcionamiento del llamado Tren Azul, que incluso conecta a Zaragoza en fechas determinadas.

Pirineos

Relativamente cerca de Canfrac está el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, donde la naturaleza hizo otra de sus obras maestras a una altitud que roza los 3.348 metros.

No le tema a la altitud. Con suficiente agua para hidratar el cuerpo será suficiente para avanzar.

Aquí laten algunas de esas rutas que cualquier amante del senderismo sueña con pisar al menos una vez en la vida. En pleno corazón del parque nacional, el sendero que une la Pradera de Ordesa con la Cola de Caballo es una ruta imprescindible para caminar: un recorrido en el que cada paso regala un nuevo rincón de bosque, roca y agua que explica por qué este valle es leyenda entre los caminantes.

Si lo que busca es ver cómo las cumbres se reflejan en lagos de altura, el Valle de Tena nunca decepciona. El ascenso a los Ibones de Anayet, vigilados por el pico del mismo nombre, es una de esas rutas que mezclan esfuerzo y recompensa a partes iguales. Y para quienes quieren una caminata de alta montaña, el itinerario que parte de La Sarra rumbo al Refugio de Respomuso atraviesa un mundo de granito y silencio, rodeado de imponentes montañas o picos que superan los 3,000 metros.

Casi rozando Francia, aguarda la sorpresa del Ibón de Estanés. Su belleza alpina —perfectamente accesible desde el valle de Aspe o desde Candanchú— hace que el último tramo del camino se sienta como un premio para cualquier senderista que disfruta ganando altura paso a paso.

Consulte el portal Turismo Aragón aquí para obtener información detallada.

Invierno

Si de esquiar se trata, el Pirineo aragonés lo tiene todo en invierno. Hay estaciones que no puede perderse. Formigal-Panticosa domina la lista: la más grande de España con más de 180 km esquiables, gran variedad de pistas para todos los niveles, y un famoso y vibrante après-ski en Marchica, lo que la sitúa entre las principales opciones de Europa para esquí y ocio.

Cerler, en cambio, ofrece la experiencia alpina por excelencia: la estación más alta que cuenta con descensos que hacen vibrar a los esquiadores más exigentes.

Otras para tener en cuenta son las muy conocidas Candanchú y Astún, ideales para jornadas de esquí sin complicaciones.

Para quienes se inician o buscan un ambiente más tranquilo, Javalambre y Valdelinares son pequeñas joyas con pistas suaves y entornos acogedores.

Todas ellas combinan pistas para esquiar, escuelas de esquí, recorridos panorámicos que quitan el aliento. Y después de la jornada, la montaña sigue ofreciendo refugio: alojamiento cómodo y gastronomía local para recargar energías.

Gastronomía

Como en toda España, la gastronomía de Aragón es diversa y rica en carnes, quesos y embutidos.

Si abundante es el conejo, también lo es el cordero, las truchas, el pollo, el cerdo y la infinidad de verduras que dan sabor a platos típicos como la migas con jamón y uvas o el ternasco asado y mechado.

¿Cómo llegar?

Varias son las aerolíneas que prestan servicio desde Miami y las principales ciudades de Estados Unidos a Madrid o Barcelona, donde puede abordar el tren a Zaragoza o Huesca para llegar a los Pirineos.

Si porta pasaporte estadounidense no necesita visa, pero si viaja con el documento de otro origen, comuníquese con la oficina consular española para recibir información adecuada.

Dónde hospedarse

Aragón cuenta con una amplia oferta de hoteles para todos los bolsillos.

En los Pirineos, el cinco estrellas Hotel Canfranc Estación, instalado en la recientemente remodelada terminal de trenes, seduce a todos con su mezcla de tradición y modernidad.

Otro hotel cinco estrellas, el Hotel Monasterio de Boltaña, cerca del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, está enclavado en un renovado antiguo monasterio del siglo XVII, donde conviven la arquitectura original y las comodidades de la edad moderna.

En Alquezar tiene varias opciones para pernoctar, entre las que destacamos Hotel Villa de Alquezar y Hotel Castillo.

Dinero

Siga estos consejos para ahorrar dinero. NO CAMBIE DINERO, ni antes de viajar ni en el destino. Muchos viajeros suelen cambiar dólares, sin saber las tarifas excesivas que les cobran.

Es mejor depositar su dinero en la cuenta bancaria y usar la tarjeta de cajero automático al llegar al destino. El banco emisor le cobrará tres o cuatro dólares, pero ahorrará la tarifa de cambio y obtendrá la mejor tasa internacional disponible.

También puede usar tarjetas de crédito en tiendas, restaurantes y hoteles.