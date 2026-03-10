martes 10  de  marzo 2026
LETRAS

Winnie Pooh, el osito amante de la miel, cumple un siglo

Disney, que adquirió los derechos de Winnie Pooh y sus amigos del Bosque de los Cien Acres en los años 1960, planeó un año de celebraciones para él

Productos modernos e históricos de Winnie the Pooh y mercancía con licencia se exhiben durante un recorrido por el Archivo de Walt Disney Studios, antes del centenario de Winnie the Pooh, en The Walt Disney Studios en Burbank, California, el 25 de febrero de 2026.

Productos modernos e históricos de Winnie the Pooh y mercancía con licencia se exhiben durante un recorrido por el Archivo de Walt Disney Studios, antes del centenario de Winnie the Pooh, en The Walt Disney Studios en Burbank, California, el 25 de febrero de 2026.

AFP/Patrick T. Fallon

BURBANK.- Winnie Pooh, que se describía a sí mismo como un osito "de muy poco cerebro" y que ha encantado a generaciones con su sabiduría simple y sincera, está llegando a los 100 años.

El amado personaje infantil llegó al mundo en 1926 en un libro escrito por el autor inglés A.A. Milne, con ilustraciones de E.H. Shepard.

Lee además
Zendaya asiste a la 82.ª edición de los premios Globo de Oro en el Beverly Hilton el 5 de enero de 2025 en Beverly Hills, California. 
CELEBRIDADES

Zendaya sorprende en la Semana de la Moda de París y luce alianza nupcial
La Biblioteca Nacional de Perú despide al escritor peruano Alfredo Bryce Echenique.
OBITUARIO

Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Disney, que adquirió los derechos de Pooh y sus amigos del Bosque de los Cien Acres en los años 1960, planeó un año de celebraciones para el osito, cuya imagen es reconocible en todo el planeta.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Disney (@disney)

"Winnie Pooh somos todos", dijo Kevin Kern, gerente senior de investigación en los archivos de Walt Disney en Burbank, California, donde hay todo tipo de parafernalia del osito catalogada de forma impecable.

"Él muestra todas las emociones que nosotros mostramos. Ve las cosas que nosotros vemos. Tiene las dificultades que nosotros tenemos, sea que esté intentando subirse a un árbol para agarrar miel o comprender a sus amigos".

"Está tan lleno de sabiduría que él mismo no siempre se da cuenta de que la está compartiendo, y eso es eterno", agregó Kern.

Pooh a la Presidencia

El primer libro de Milne, publicado en Gran Bretaña y en Estados Unidos en octubre de 1926, estaba inspirado en el hijo del autor, Christopher Robin, y en su colección de peluches: Pooh, Piglet, Ígor, Búho, Conejo, Cangu y su bebé Rito.

Dos años después, el efervescente Tigger se unió al grupo para el segundo libro traducido en español como El osito Winnie Pu y la casita de Igore.

Cuando el primer corto animado de Disney apareció en 1966, quedó establecida la firma visual de Pooh con apenas una camiseta corta roja.

A lo largo de las décadas, los libros se han publicado en decenas de idiomas, y se han comercializado peluches, mochilas, loncheras, relojes y películas, incluyendo el reciente filme actuado "Christopher Robin" en 2018, protagonizado por Ewan McGregor como un adulto Robin quien se reúne con Pooh.

Pero las aventuras del adorable osito no pararon ahí. Llegó incluso a competir por la presidencia de Estados Unidos, y Disneyland organizó un desfile en 1972 como una alternativa alegre a la contienda entre Richard Nixon y George McGovern.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Winnie The Pooh (@pooh)

En el siglo XXI, Winnie tuvo otra incursión en la política (aunque involuntaria), cuando críticos del mandatario chino Xi Jinping dijeron que había un parecido entre el líder y el osito rechoncho.

Censores del partido comunista trabajaron para remover de internet cualquier referencia al personaje.

Y en 2023, cuando expiraron los derechos de autor de Estados Unidos, Winnie se encontró aconsejando a los niños qué hacer durante un tiroteo escolar al ser utilizado en un panfleto de un distrito escolar de Texas en el que él recomendaba "Correr, esconderse, pelear".

Ese mismo año, se convirtió en un villano armado con un cuchillo en una película de terror de bajo presupuesto llamada "Winnie the Pooh: Miel Y Sangre", que recuperó con creces su presupuesto con una taquilla que sorprendió a la industria.

Mark Henn, un animador que trabajó en la más familiar cinta de Disney de 2011 "Winnie the Pooh", dijo que le emocionó dibujar un personaje al que creció viendo.

"Definitivamente él trae alegría", comentó a la AFP.

"Es muy tranquilo. Incluso cuando se molesta, hay una calma en su manera de ser, que es lo que creo que atrae a mucha gente".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

William Levy aclara rumores de desahucio por deuda de 2 millones de euros

Filtran por primera vez imágenes de hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula

Italia paga 30 millones de euros por un cuadro de Caravaggio

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con sus simpatizantes en el restaurante venezolano El Arepazo en Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026.
VISITA POLÍTICA

Trump se reúne con exiliados cubanos y venezolanos en El Arepazo de Doral

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Senador René García junto a comisionados, organizaciones ambientales y representantes agrícolas del sur de Florida alerta sobre riesgos de la nueva ley para los Everglades. 
PATRIMONIO LOCAL

Líderes del sur de Florida advierten que ley estatal amenaza protección de los Everglades

El expreso político y excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez habla en una rueda de prensa en Caracas, Venezuela.
VENEZUELA

Partido político Centrados en la Gente comunica fin de alianza con Enrique Márquez

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

Te puede interesar

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

Por CÉSAR MENÉNDEZ
La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Imagen de referencia patrulla de policía.
ATAQUE

Disparan contra un consulado de EEUU en Canadá, policía local abre investigación

Imagen referencial.
INCERTIDUMBRE

Ley de redes sociales para adolescentes de Florida llega a tribunal de apelaciones

Una vivienda en venta en Los Àngeles, California.
SECTOR INMOBILIARIO

Ventas de viviendas usadas en EEUU repuntan en febrero