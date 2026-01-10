sábado 10  de  enero 2026
ARTES VISUALES

Recuperan dos esculturas de bronce de la época romana

Los expertos señalan que se trata de una "rara avis" por no constar precedentes de esta calidad en obras del siglo I y II

La Policía recupera para el Museo Arqueológico dos esculturas de bronce de la época romana cedidas por un estadounidense.

Policía Nacional vía Europa Press

MADRID.- La Policía Nacional recuperó y depositó en el Museo Arqueológico Nacional dos grupos escultóricos de bronce de la época romana, datados entre los siglo I y II d.C., que fueron expoliados de un yacimiento del sur de España entre los años 2007 y 2008 y subastados en 2012 por varios millones de euros, tras ser blanqueados su origen y su procedencia ilegal.

Las esculturas de bronce de dos niñas, "un rara avis por su notable singularidad debido a su calidad artística y estado de conservación", han sido recuperadas gracias a que un coleccionista estadounidense las ha cedido a España en un "gesto de coherencia y generosidad, donándolas de forma gratuita e irrevocable".

Con anterioridad, estas piezas habían sido expuestas en un museo de EEUU, cedidas por el ciudadano estadounidense propietario de las figuras tras adquirirlas de buena fe en una subasta en 2012. En su decisión de cederlas a España fue clave las gestiones de la Policía para recuperar los bronces, según ha detallado la comisaria jefe de la Brigada de Patrimonio Histórico, Montserrat de Pedro.

"Cada vez que hay un robo o un expolio del patrimonio español, nos roban a todos y trabajamos coordinadamente para su recuperación", ha recordado la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert de León, en una rueda de prensa en el Museo Arqueológico Nacional en la que han expuesto las piezas recuperadas.

"Que una escultura de bronce romana llegue a nuestros días es algo extraordinario, por tanto, que lo haga una pareja completa con sus bases de metal incluidas, es absolutamente excepcional", han subrayado los expertos policiales y del Ministerio de Cultura.

Denuncia

A finales de 2023, se inició una compleja investigación tras detectarse diversas publicaciones en la prensa suiza relacionadas con un procedimiento judicial en Suiza, en cuyo trasfondo figuraba la adquisición de las esculturas romanas investigadas.

En concreto, apuntaban a la participación de un ciudadano español que había interpuesto una denuncia por estafa, argumentando que se las habían arrebatado con la excusa de ser restauradas.

Sin embargo, la Policía ha subrayado que en realidad estas esculturas tampoco eran propiedad de este ciudadano español que dijo haber sido estafado por un ciudadano suizo de 51 años y un italiano de 80 años -este último con antecedentes por tráfico de bienes culturales--, ya que las había expoliado previamente en un yacimiento del sur de España.

En su intento de recuperar las obras, el ciudadano español llegó a argumentar que las piezas pertenecían a su familia desde hacía décadas, aportando para validar su versión varias fotografías de los bronces en su domicilio en España antes de fueran restauradas y vendidas al ciudadano estadounidense a través de una casa de subastas en 2012.

Los expertos aún tienen que analizar las piezas para acreditar de qué lugar fueron robadas entre 2007 y 2008, después de permanecer enterradas en tierras de labor.

FUENTE: Europa Press

