Reese Witherspoon dice que sufrió abuso sexual hace 25 años

"Me pasaron cosas malas. Sufrí abuso sexual, acosada y no una sola vez", comentó Reese Witherspoon.

La protagonista de Big Little Lies relató en 2017 que a los 16 años un director abusó sexualmente de ella. "Cada uno cuenta su historia en el momento que puede, cuando está listo".

Reese Witherspoon aseguró que cuando atravesó el episodio de abuso sexual, la situación social era distinta. "Hace 25 años, cuando me sucedieron estas cosas, no se hablaba de esto públicamente. No había espacios para contar las historias tampoco. Las redes sociales han creado nuevos canales en donde las personas pueden expresarse, Eso antes no estaba. Eso nos da fortaleza gracias al poder que se genera y a los números".

"Creo que, igualmente, se juzga mucho, y eso es terrible porque hoy estamos muy sensibles. Estamos intentando encontrar nuestra identidad", afirmó la actriz, que también trata el tema del acoso en The Morning Show, la serie que protagoniza junto a Jennifer Aniston.

Reese Witherspoon, Eva Longoria, Salma Hayek y Ashley Judd Reese Witherspoon, Eva Longoria, Salma Hayek y Ashley Judd. EFE

Reese Witherspoon contó que nunca quiso construir su carrera apoyándose en su lado sexy, y que eso le costó mucho.

"Siempre me sentí rara sobre el hecho de explotar mi sexualidad", comenta. "Cuando arranqué en este negocio existían todas estas revistas dedicadas a hombres que nos decían cómo debíamos lucir. Nunca salí en la revista Maxim, nunca me llamaron para ser tapa de GQ, y eso me gusta porque no es la forma en que quería que me vieran. Yo misma no me veo así". Fue por esto que decidió apoyarse en el humor. "Siempre quise ser graciosa, ¿sabes? No puedes volverte obsoleta si haces reír. ¿Sabes que se vuelve obsoleto? Tu cuerpo. Las lolas se caen, tu cara se arruga, tu cola se cae, pero siempre puedes ser graciosa".