lunes 23  de  marzo 2026
MÚSICA

Registran más de 100.000 asistentes a concierto de BTS en capital surcoreana

El grupo de siete integrantes se presentó por primera vez desde que se tomaron una pausa en 2022 para cumplir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur

La popular banda surcoreana de K-pop BTS celebra, este sábado, un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl.

La popular banda surcoreana de K-pop BTS celebra, este sábado, un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl.

EFE

El grupo de siete integrantes se presentó por primera vez desde que se tomaron una pausa en 2022 para cumplir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, algunos de ellos estacionados cerca de la fortificada frontera con Corea del Norte.

Lee además
La popular banda surcoreana de K-pop BTS celebra, este sábado, un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl.
CINE

Directora ganadora del Óscar vive el regreso de BTS en Seúl
Shakira. 
MÚSICA

Comunidad de Madrid asegura no estar al tanto sobres planes para concierto de Shakira

El concierto de regreso se celebró el sábado frente al histórico palacio real Gyeongbokgung —un lugar apropiado para los Reyes del K-pop—, donde miles de seguidores, tanto surcoreanos como extranjeros, corearon los temas del grupo.

"Un estimado de 104.000 aficionados asistieron al concierto de la Plaza de Gwanghwamun, según la venta de boletos y datos de los tres principales operadores de telefonía celular", dijo la empresa HYBE en un comunicado enviado a la AFP.

La cifra es inferior a la proyección inicial de 260.000, mientras que la policía hizo un cálculo aún menor, de unas 42.000 personas, según la agencia de noticias Yonhap.

Nueva era

El concierto fue transmitido en vivo por Netflix a unos 190 países. Los aficionados ondearon un mar de glowsticks mientras cantaban las canciones y grababan a sus ídolos con sus teléfonos.

El último disco del grupo, ARIRANG, lanzado el viernes, ha sido señalado como un reflejo de la identidad coreana madura de la banda, y vendió casi cuatro millones de copias el primer día, reportó HYBE.

Después del concierto del sábado, el grupo emprenderá una gira mundial a partir del 9 de abril en Goyang, Corea del Sur.

La gira incluirá 82 conciertos en 34 ciudades en Asia, América Latina, Norteamérica y Europa.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Publican primeras imágenes del expríncipe Andrés tras su arresto

Fundación de Karol G reúne a grandes estrellas en gala benéfica en Miami

India prohíbe estreno de película sobre la guerra en Gaza nominada al Óscar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La espuma utilizada por los bomberos cubre los escombros tras un impacto, supuestamente provocado por un misil o por fragmentos de un interceptor, en un barrio residencial de la zona de Petah Tikva, Israel, el 22 de marzo de 2026.
ATAQUES

Israel confirma más de 300 heridos en menos de 24 horas mientras Irán y Hezbolá multiplican sus ataques

Para mayor comodidad, las autoridades aconsejan llegar antes de lo habitual y así evitar conglomeraciones.
SEGURIDAD

Trump anuncia despliegue de ICE este lunes en los atascados aeropuertos de EEUU

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
ALERTA MUNDIAL

El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses de todo el mundo que extremen las precauciones

El centrocampista portugués del Manchester City, Bernardo Silva, número 20, levanta el trofeo mientras los jugadores del City celebran tras la final de la Copa de la Liga inglesa entre el Arsenal y el Manchester City en el estadio de Wembley en Londres el 22 de marzo de 2026. El City ganó el partido 2-0.
Fútbol

Manchester City campeón de la Carabao Cup: doblete de Nico O'Reilly y Guardiola hace historia

La cantante estadounidense Chappell Roan.
POLÉMICA

Prohíben a cantante Chappell Roan actuar en Rio tras incidente con hija de Jude Law

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
Guerra

Trump pospone ataques contra plantas de energía de Irán tras conversaciones "productivas"
Un avión CRJ-900 de Air Canada Express permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. El vuelo AC8646 de Air Canada Express, procedente de Montreal, colisionó con el camión de bomberos durante el aterrizaje.
Accidente

Dos muertos en choque de un vehículo y un avión en un aeropuerto de Nueva York

El ayuntamiento de Coral Gables.
OCHO REFERENDOS

Vence plazo de inscripción para históricas elecciones por correo en Coral Gables

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
ALERTA MUNDIAL

El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses de todo el mundo que extremen las precauciones

Apagón en Cuba.
CAOS

Gran parte de La Habana sigue a oscuras, solo ha recuperado el 56% del servicio