Netflix confirma transmisión en vivo del concierto de regreso de BTS

Netflix anunció que esa presentación gratuita será transmitida en vivo a más de 190 países.
El disco ARIRANG (cuyo nombre alude a una canción folclórica coreana sobre la añoranza y la separación, muy querida en Corea del Sur) será su primer proyecto discográfico desde la antología Proof, de 2022.
El nuevo álbum "contiene una reflexión profunda sobre el origen e identidad del grupo", señaló Netflix, que anunció también un documental sobre el regreso de la agrupación titulado BTS: el retorno, que será lanzado el 27 de marzo.
Antes de su servicio militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (3.700 millones de dólares) anuales en Corea del Sur, equivalente a 0,2% del PIB total del país, según el Instituto Coreano de Cultura y Turismo.
Gira
La gira mundial comenzará en abril y tendrá 79 presentaciones en 34 ciudades, incluyendo varias latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, además de Madrid, según su sello discográfico HYBE.
Estas son las fechas confirmadas de la gira mundial de BTS:
2026
9, 11 y 12 de abril - Seúl, Corea del Sur - Goyang Stadium
17 y 18 de abril - Japón, Tokio
25 y 26 de abril - Estados Unidos, Tampa
2 y 3 de mayo - Estados Unidos, El Paso
7, 9 y 10 de mayo - México, Ciudad de México
17 de mayo - Estados Unidos, Stanford
23, 24 y 27 de mayo - Estados Unidos, Las Vegas
12 y 13 de junio - Corea del Sur, Busan
26 y 27 de junio - España, Madrid
1 y 2 de julio - Bélgica, Bruselas
6 y 7 de julio - Inglaterra, Londres
12 de julio - Alemania, Múnich
17 y 18 de julio - Francia, París
1 y 2 de agosto - Estados Unidos, East Rutherford
5 y 6 de agosto - Estados Unidos, Foxboro
10 y 11 de agosto - Estados Unidos, Baltimore
15 y 16 de agosto - Estados Unidos, Arlington
22 y 23 de agosto - Canadá, Toronto
27 y 28 de agosto - Estados Unidos, Chicago
1, 2, 5 y 6 de septiembre - Estados Unidos, Los Ángeles
2 y 3 de octubre - Colombia, Bogotá
9 y 10 de octubre - Perú, Lima
16 y 17 de octubre - Chile, Santiago
23 y 24 de octubre - Argentina, Buenos Aires
28, 30 y 31 de octubre - Brasil, São Paulo
19, 21 y 22 de noviembre - Taiwán, Kaohsiung
3, 5 y 6 de diciembre - Tailandia, Bangkok
12 y 13 de diciembre - Malasia, Kuala Lumpur
17, 19, 20 y 22 de diciembre - Singapur
26 y 27 de diciembre - Indonesia, Yakarta
2027
12 y 13 de febrero - Australia, Melbourne
20 y 21 de febrero - Australia, Sídney
4, 6 y 7 de marzo - Hong Kong
13 y 14 de marzo - Filipinas, Manila
FUENTE: AFP