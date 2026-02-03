Netflix confirma transmisión en vivo del concierto de regreso de BTS

En esta foto de archivo tomada el 21 de mayo de 2017, el grupo musical BTS llega a los Billboard Music Awards 2017 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

SEÚL.- El gigante del streaming Netflix anunció este martes que transmitirá en vivo el concierto de regreso de la popular banda surcoreana BTS , cuyos integrantes acaban de concluir su servicio militar obligatorio. El estelar grupo de K-pop interrumpió su actividad en 2022 por el reclutamiento de sus siete miembros.

La banda confirmó el lanzamiento del álbum ARIRANG para el 20 de marzo y al día siguiente un concierto gratuito en la plaza Gwanghwamun de Seúl, antes del inicio de su gira mundial .

Netflix anunció que esa presentación gratuita será transmitida en vivo a más de 190 países.

El disco ARIRANG (cuyo nombre alude a una canción folclórica coreana sobre la añoranza y la separación, muy querida en Corea del Sur) será su primer proyecto discográfico desde la antología Proof, de 2022.

El nuevo álbum "contiene una reflexión profunda sobre el origen e identidad del grupo", señaló Netflix, que anunció también un documental sobre el regreso de la agrupación titulado BTS: el retorno, que será lanzado el 27 de marzo.

Antes de su servicio militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (3.700 millones de dólares) anuales en Corea del Sur, equivalente a 0,2% del PIB total del país, según el Instituto Coreano de Cultura y Turismo.

Gira

La gira mundial comenzará en abril y tendrá 79 presentaciones en 34 ciudades, incluyendo varias latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, además de Madrid, según su sello discográfico HYBE.

Estas son las fechas confirmadas de la gira mundial de BTS:

2026

9, 11 y 12 de abril - Seúl, Corea del Sur - Goyang Stadium

17 y 18 de abril - Japón, Tokio

25 y 26 de abril - Estados Unidos, Tampa

2 y 3 de mayo - Estados Unidos, El Paso

7, 9 y 10 de mayo - México, Ciudad de México

17 de mayo - Estados Unidos, Stanford

23, 24 y 27 de mayo - Estados Unidos, Las Vegas

12 y 13 de junio - Corea del Sur, Busan

26 y 27 de junio - España, Madrid

1 y 2 de julio - Bélgica, Bruselas

6 y 7 de julio - Inglaterra, Londres

12 de julio - Alemania, Múnich

17 y 18 de julio - Francia, París

1 y 2 de agosto - Estados Unidos, East Rutherford

5 y 6 de agosto - Estados Unidos, Foxboro

10 y 11 de agosto - Estados Unidos, Baltimore

15 y 16 de agosto - Estados Unidos, Arlington

22 y 23 de agosto - Canadá, Toronto

27 y 28 de agosto - Estados Unidos, Chicago

1, 2, 5 y 6 de septiembre - Estados Unidos, Los Ángeles

2 y 3 de octubre - Colombia, Bogotá

9 y 10 de octubre - Perú, Lima

16 y 17 de octubre - Chile, Santiago

23 y 24 de octubre - Argentina, Buenos Aires

28, 30 y 31 de octubre - Brasil, São Paulo

19, 21 y 22 de noviembre - Taiwán, Kaohsiung

3, 5 y 6 de diciembre - Tailandia, Bangkok

12 y 13 de diciembre - Malasia, Kuala Lumpur

17, 19, 20 y 22 de diciembre - Singapur

26 y 27 de diciembre - Indonesia, Yakarta

2027

12 y 13 de febrero - Australia, Melbourne

20 y 21 de febrero - Australia, Sídney

4, 6 y 7 de marzo - Hong Kong

13 y 14 de marzo - Filipinas, Manila

