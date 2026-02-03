martes 3  de  febrero 2026
Netflix confirma transmisión en vivo del concierto de regreso de BTS

La presentación gratuita, que se realizará en la plaza Gwanghwamun de Seúl, será transmitida en vivo a más de 190 países

En esta foto de archivo tomada el 21 de mayo de 2017, el grupo musical BTS llega a los Billboard Music Awards 2017 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

AFP/Mark Ralston

AFP/Mark Ralston

SEÚL.- El gigante del streaming Netflix anunció este martes que transmitirá en vivo el concierto de regreso de la popular banda surcoreana BTS, cuyos integrantes acaban de concluir su servicio militar obligatorio. El estelar grupo de K-pop interrumpió su actividad en 2022 por el reclutamiento de sus siete miembros.

La banda confirmó el lanzamiento del álbum ARIRANG para el 20 de marzo y al día siguiente un concierto gratuito en la plaza Gwanghwamun de Seúl, antes del inicio de su gira mundial.

Netflix anunció que esa presentación gratuita será transmitida en vivo a más de 190 países.

El disco ARIRANG (cuyo nombre alude a una canción folclórica coreana sobre la añoranza y la separación, muy querida en Corea del Sur) será su primer proyecto discográfico desde la antología Proof, de 2022.

El nuevo álbum "contiene una reflexión profunda sobre el origen e identidad del grupo", señaló Netflix, que anunció también un documental sobre el regreso de la agrupación titulado BTS: el retorno, que será lanzado el 27 de marzo.

Antes de su servicio militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (3.700 millones de dólares) anuales en Corea del Sur, equivalente a 0,2% del PIB total del país, según el Instituto Coreano de Cultura y Turismo.

Gira

La gira mundial comenzará en abril y tendrá 79 presentaciones en 34 ciudades, incluyendo varias latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, además de Madrid, según su sello discográfico HYBE.

Estas son las fechas confirmadas de la gira mundial de BTS:

2026

9, 11 y 12 de abril - Seúl, Corea del Sur - Goyang Stadium

17 y 18 de abril - Japón, Tokio

25 y 26 de abril - Estados Unidos, Tampa

2 y 3 de mayo - Estados Unidos, El Paso

7, 9 y 10 de mayo - México, Ciudad de México

17 de mayo - Estados Unidos, Stanford

23, 24 y 27 de mayo - Estados Unidos, Las Vegas

12 y 13 de junio - Corea del Sur, Busan

26 y 27 de junio - España, Madrid

1 y 2 de julio - Bélgica, Bruselas

6 y 7 de julio - Inglaterra, Londres

12 de julio - Alemania, Múnich

17 y 18 de julio - Francia, París

1 y 2 de agosto - Estados Unidos, East Rutherford

5 y 6 de agosto - Estados Unidos, Foxboro

10 y 11 de agosto - Estados Unidos, Baltimore

15 y 16 de agosto - Estados Unidos, Arlington

22 y 23 de agosto - Canadá, Toronto

27 y 28 de agosto - Estados Unidos, Chicago

1, 2, 5 y 6 de septiembre - Estados Unidos, Los Ángeles

2 y 3 de octubre - Colombia, Bogotá

9 y 10 de octubre - Perú, Lima

16 y 17 de octubre - Chile, Santiago

23 y 24 de octubre - Argentina, Buenos Aires

28, 30 y 31 de octubre - Brasil, São Paulo

19, 21 y 22 de noviembre - Taiwán, Kaohsiung

3, 5 y 6 de diciembre - Tailandia, Bangkok

12 y 13 de diciembre - Malasia, Kuala Lumpur

17, 19, 20 y 22 de diciembre - Singapur

26 y 27 de diciembre - Indonesia, Yakarta

2027

12 y 13 de febrero - Australia, Melbourne

20 y 21 de febrero - Australia, Sídney

4, 6 y 7 de marzo - Hong Kong

13 y 14 de marzo - Filipinas, Manila

FUENTE: AFP

