Reik invita a sus fans al estreno de su documental "20-21"

El EP "20—21" ha traído grandes éxitos para Reik. Los primeros dos temas del EP - "Pero Te Conocí" y "Lo Mejor Ya Va A Venir"- lograron más de 1 millón de visitas en sus videos musicales tan solo en las primeras 24 horas de sus lanzamientos.

Actualmente, "Pero Te Conocí" cuenta con más de 15 millones de visitas, mientras que "Lo Mejor Ya Va A Venir" sobrepasa los 6 millones de visitas.

Embed

Asimismo, el tercer capítulo, "Con La Falta Que Me Haces" cuenta con más de 4 millones de visitas. Por último, la colaboración excepcional con la cantante colombo-canadiense Jessie Reyez, "Lo Intenté Todo", se ha convertido en un gran éxito; rápidamente ascendiendo en los listados de "Latin Airplay" de Billboard y logrando más de 11 millones de visitas en su video musical.

Actualmente, los artistas se están preparando para su próxima presentación en vivo durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2020, que se llevarán a cabo el próximo 21 de octubre en la ciudad de Miami.

Reik también participa como finalista en la ceremonia dentro de la categoría, "Latin Pop Artist of The Year, DUO or Group".