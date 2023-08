Reportan muerte de periodista tras caer de columpio a lago

OBITUARIO Muere Robbie Robertson, guitarrista de The Band

"No puedo creer que sea real, ya sabes, ella era una luz tan brillante. Hoy, traté de hacer algo de trabajo y fue muy, muy, difícil porque sabía que Katie nunca me volvería a llamar y es algo a lo que nunca me acostumbraré", declaro la madre de Kathyrn Hoedt a KCRA 3, lugar donde trabajaba la joven periodista en el equipo de noticias, además de ser una de las productoras matutinas.

"Ella acaba de tener un impacto tan masivo y solo a los 23 años. Ojalá hubiera podido estar aquí por otros 60, 70 años. No puedo imaginar lo que podría haber hecho. Es simplemente devastador para mí", agregó el padre.

Según KCRA 3, Kathyrn Hoedt se crio en Sacramento; allí, obtuvo su título universitario en San Jose State y luego se graduó con una maestría de NYU a la edad de 21 años.

"Esa es probablemente la peor parte, porque aunque yo era la hermana mayor, en algunas cosas ella era mi hermana mayor”, dijo Lexi. “Ella era solo esta hermosa persona y se ha ido demasiado pronto”.

El jefe de guardabosques del Distrito de Gold Fields de los Parques Estatales de California, Barry Smith, explicó que Kathyrn Hoedt cayó alrededor de 30 pies y aterrizó en las rocas junto al agua.

"Hay mucho peligro acá del que la gente debe ser consciente y, desafortunadamente, hoy estamos aquí hablando de Kathryn. Y desearíamos no estarlo. Estos son eventos trágicos, y no los tomamos a la ligera”, declaró Smith.

