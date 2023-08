Muere Robbie Robertson, guitarrista de The Band

Robbie Robertson asiste a una conferencia de prensa de "Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band" el primer día del Festival Internacional de Cine de Toronto el jueves, 5 de septiembre de 2019, en Toronto.

LOS ÁNGELES.- Robbie Robertson, el principal guitarrista y compositor de The Band, quien en clásicos como The Weight, Up on Cripple Creek y The Night They Drove Old Dixie Down destiló la esencia y ayudó a revolucionar la música estadounidense, murió el miércoles a los 80 años.