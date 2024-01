República Dominicana emite orden de arresto contra Tekashi 6ix9ine

El presentador Santiago Matías aseveró en el programa Alofoke radio show que la madre de Yailin presentó la denuncia contra el rapero cuando ella estaba en Miami.

"Hay una querella que le colocó la madre de Yailin cuando ella estaba en Miami. La señora Wanda fue a la Procuraduría General de la República y le colocó una querella en donde alega que Tekashi la golpeaba; entonces, ahora toca que inicien las investigaciones y que la justicia determine qué ocurrirá en este caso", comentó.

En una emisión pasada del programa, la madre de Yailin narró cómo Tekashi las agredió a ambas.

"Una vez (Yailin y Tekashi estaban discutiendo), él me golpeó porque me metí, porque golpeó a mi hija, y me tiró al piso; los de seguridad no hicieron nada. Le dije que no golpeara a mi hija y él siguió. Me metí y me dio durísimo a mí también", dijo entonces la mujer.

Orden contra Tekashi

A través de un comunicado, el Ministerio Público del Distrito Nacional confirmó que existe una orden de arresto contra Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine.

"La fiscal Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género del Ministerio Público, ejecutó contra el imputado la orden de arresto judicial número 0273-2023, emitida por la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, por estar implicado en hechos de violación a la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar. La autorización judicial se produjo a solicitud de la Dirección Nacional de Violencia de Género del Ministerio Público", explica el texto emitido.

Según People en Español, el cantante está detenido en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, del Distrito Nacional.

El abogado de 6ix9ine, Félix Portes, publicó en Instagram varios datos en relación al conflicto.

"1. Ante rumores de que existía una orden de arresto, el Sr. Hernández nos solicitó que coordináramos una cita en la PGR donde irían él y Yailin para aclarar cualquier información errada. 2. El Ministerio Público concedió cita para las 5:00 p.m. donde ambos comparecieron voluntariamente ante la Dirección de Violencia en la PGR. 3. Ya en la cita, la fiscal titular conversó con Yailin quien precisó que el Sr. Hernández nunca la había agredido, corroborando lo mismo el Sr. Hernández", explicó.

El representante de Hernández destacó que en efecto la denuncia había sido presentada por la madre de Yailin y que la orden en su contra data desde el 28 de diciembre.

"5. El Sr. Hernández fue arrestado y requisado a las 6:52 pm. 6. El MP (Ministerio Público) depositará solicitud de medida de coerción en el día de mañana jueves y la audiencia se celebrará tan pronto la fije el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Distrito Nacional".

Concluyó aseverando que el equipo legal de Tekashi considera que la justicia está a su favor. "Confiamos en Dios que la verdad prevalecerá, que se hará justicia y el Sr. Hernández obtendrá su libertad. Agradecemos su preocupación, oraciones y buenos deseos".