Restaurante en Miami se ubica entre los mejores del país

"Este restaurante nunca decepciona", afirma TripAdvisor en su página web.

El local, ubicado en Collins Ave al sur de la Florida, presenta una puntuación de 4.5 y su gastronomía se basa en cocina española.

"Una mezcla vibrante de cocina sofisticada, servicio ingenioso y teatro divertido. The Bazaar by José Andrés es donde la comida trasciende a una fiesta extraordinaria. Cada ubicación de Bazaar ofrece su propio estilo único, todo con la promesa de una experiencia única en la vida. Desde una celebración carnívora en Las Vegas hasta el espíritu latino de South Beach, The Bazaar muestra la creatividad desenfrenada y los ricos talentos de José y su equipo ThinkFoodGroup", plantea el restaurante en su página oficial.

Lista completa de restaurantes, según TripAdvisor

The French Laundry, en Yountville, California

Daniel, en New York City, New York

Halls Chophouse, en Charleston, South Carolina

Flight Restaurant and Wine Bar, en Memphis, Tennessee

GW Fins, en New Orleans, Louisiana

Geronimo, en Santa Fe, New Mexico

Collage Restaurant, en St. Augustine, Florida

Cafe Monarch, en Scottsdale, Arizona

Charleston Grill, en Charleston, South Carolina

Peninsula Grill, en Charleston, South Carolina

Merriman's Kapalua Outdoor Grill, en Kapalua, Hawaii

Sazon, en Santa Fe, New Mexico

Lahaina Grill, en Lahaina, Hawaii

Mama's Fish House, en Paia, Hawaii

The Modern, en New York City, New York

The Bazaar by Jose Andres, en Miami Beach, Florida

Zahav, en Philadelphia, Pennsylvania

Le Bernardin, en New York City, New York

Gabriel Kreuther, en New York City, New York

Circa 1886 Restaurant, en Charleston, South Carolina

Rasika, en Washington DC, District of Columbia

Le Diplomate, en Washington DC, District of Columbia

Kokkari Estiatorio, en San Francisco, California

Commander's Palace, en New Orleans, Louisiana

Gramercy Tavern, en New York City, New York