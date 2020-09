“Mi abuela es una de las personas más importantes para mí. Mi primera relación con la cocina fue a través de ella. La recuerdo entrar a los fogones de mi casa y con pocos elementos cocinar deliciosos platillos para todos nosotros que éramos bastantes. Ella, quien migró de China a Ecuador a los 8 años, supo combinar muy bien los sabores asiáticos con la comida tradicional del país donde ha vivido desde entonces. Yo crecí con esos sabores. Su cocina era rústica pero deliciosa”.

Fernando comenta que con la ilusión de tener su propio negocio hizo todo lo necesario para abrir en la brevedad posible. Vivió dos meses intensos entre remodelaciones en el local, tramitación de permisos, selección de los elementos gráficos de su nueva marca y lo más importante, la selección de los platillos en lo que fusiona varios tipos de comida además de la China, donde se resalta el sabor latino.

Así a finales de agosto abrió las puertas el restaurante Kuffo, asian fusion cuisine, en un tranquilo centro comercial en Country Walk Drive del suroeste de Miami, en el que Vargas busca mostrar un poco de esa cocina rústica con la que creció.

Experiencia que marcó su vida

Fernando Vargas comenta que lleva más de 15 años viviendo en Estados Unidos. En un primer momento trabajó en lo que conseguía hasta que entró en el mundo de los restaurantes. “Comencé lavando platos, y luego hice todo tipo de actividades. Además estudié administración de empresas, pero siempre he estado vinculado al mundo de la industria de Food and Beverage, por lo que el tema del restaurante lo llevo en mis venas. Desde un primer momento me enamoré de esta profesión”.

La carta de esta nueva opción gastronómica en el suroeste de Miami es amplia. Los comensales podrán disfrutar desde deliciosos platillos típicos de la comida asiática, hasta los preparados con la marca Koffu, como el delicioso Kuffo Vietnamese o el Kuffo Fried Rice, que ya deleitan paladares de comensales que ya han empezado a colocar las reseñas en las aplicaciones para comentar la cocina.

Fernando vargas y su abuela .jpeg Fernando Vargas junto a su abuela Teolinda Kuffo. CORTESÍA FERNANDO VARGAS

“Aquí no tengo contabilizadas mis horas de trabajo. Lo hago con pasión. Cuido cada detalle, desde la selección de los ingredientes de primera calidad, hasta que los empleados mantengan los estándares de calidad que exijo en cada preparación. Como chef me ha tocado enseñarles cómo deseo cada platillo y sé que tengo un gran equipo de trabajo”.

Comenta con una sonrisa, “mi abuela que tiene 96 años y vive en Ecuador, le conté del restaurante sólo cuando ya estaba listo para la inauguración. Se alegró mucho, porque ella sabe que éste siempre fue mi sueño”.

Para quienes deseen conocer esta nueva oferta, el restaurante está ubicado en el 14433 Country Walk Drive, Miami 33186. Los puede seguir en las redes sociales en @kufforestaurant_country o visitar su portal https://www.kufforestaurant.com/.

@ebejarano