Donde el brunch sabe a casa: Así es la nueva apuesta de Luka Restaurant en Miami

En una ciudad en la que el brunch se consagra como un ritual de fin de semana, el popular restaurante Luka apuesta por algo más que tendencia: una experiencia que conecta con la memoria, el sabor, y ese inconfundible toque casero latino que reconforta desde el primer bocado.

Tuve la oportunidad de descubrir su nueva propuesta, Luka’s Comfort Brunch, disponible en sus sedes de Doral y Plantation, y la experiencia, aunque comenzó en medio del caos, por la cantidad de comensales que congrega los domingos, terminó siendo cálida, familiar y vibrante ya que sus platillos no solo alimentan, sino que cuenta historias.

Cabe destacar que detrás de su exitoso concepto de brunch sigue estando la esencia misma del restaurante, fundado por Luis y Catalina Henao, quienes han construido un espacio donde cada plato busca “hacerte sentir en casa”.

Tradición y creatividad en cada plato

El recorrido gastronómico inicia con uno de los grandes protagonistas del menú: los Holy Benedictinos. Aquí, Luka toma un clásico internacional y lo reinterpreta con identidad latina. La nata criolla aporta profundidad, mientras el pistacho añade una textura inesperada que eleva el plato sin perder su esencia reconfortante.

Pero si hay una creación que resume la propuesta del brunch es el Lomo Provenza. Una fusión audaz entre Perú y Colombia que mezcla el sabor intenso del lomo saltado con la nostalgia del 'calentado' tradicional. Cada elemento, arroz, frijoles, plátano maduro y huevo frito, dialoga en el plato creando un balance perfecto entre contundencia y sabor.

comida - Cortesía Una de las ofertas del menú en Luka Restaurante. Cortesía

Para los amantes del dulce, el Brioche Affair es una parada obligatoria. El pan dorado, suave por dentro y ligeramente crujiente por fuera, se combina con maple syrup, crema chantilly y frutas frescas, logrando ese punto exacto de frescura. Mientras tanto, el Nordic Bite, con salmón ahumado, aguacate y alcaparras, ofrece una alternativa más ligera pero igualmente sofisticada.

El menú también piensa en todos los estilos de vida: desde opciones saludables como el Green Mood Avocado Toast o el Morning Fit Keto, hasta desayunos más clásicos como el 3x2x2, ideal para quienes buscan sabores familiares con ejecución impecable.

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Un brunch que invita a quedarse y regresar

Uno de los momentos que más disfruté de la experiencia es la línea de cafés artesanales que merece mención aparte. El Pistachio Latte sorprende por su equilibrio, el Nutella Latte seduce desde el primer sorbo, y el Matcha Latte ofrece una opción fresca y contemporánea que conecta con nuevas tendencias.

Con esta propuesta, además de las bottomless mimosas, disponibles los fines de semana, Luka Restaurant no solo se suma a la oferta de brunch en Miami, sino que reafirma su identidad: cocina latina con alma, pensada para compartir, recordar y, sobre todo, disfrutar sin prisa.

Para conocer más sobre Luka Restaurante, su menú y próximos eventos, síguelos en Instagram @lukarestaurant o visita www.lukarestaurant.com

IG: @camilamendozaa