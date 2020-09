Chef venezolano en Miami posiciona restaurante

Un chef global para Miami

Desde joven quiso ser diseñador, sin embargo, las vueltas de la vida lo llevaron a desarrollarse en la cocina, talento que pudo encausar de manera formal en Nueva York, una de las capitales gastronómicas donde hizo su carrera como chef, para posteriormente sacar adelante restaurantes en Caracas, Venezuela, hasta convertirse en chef privado y viajar alrededor del mundo.

“No pude convertirme en diseñador como había sido mi sueño de niño, pero esa faceta la he explotado a través de la creación de los platillos y menús que he creado. Como por ejemplo el beef short ribs, que es un asado de tira deshuesado que lleva una cocción de 8 horas a fuego lento. El diseño me encanta porque va montado arriba de un puré de papas con aceite de trufa blanca. Lo decoro con hongos beech, bambú frito y la reducción que resalta emerge del jugo de la carne con un toque de mantequilla”, detalló Ramírez sobre uno de los platos que ha brindado más popularidad y reconocimiento a Taikin.

Inspirado en sus diversos viajes por el mundo, además de su paso por República Dominicana, país donde vivió y ayudo a potenciar el turismo por cinco años, Melvyn Ramírez se propone posicionar a la zona de Doral como epicentro culinario de la ciudad, además de lanzar su propia línea de ingredientes de cocina.

“Quiero ser un aporte y resaltar aún más la comida latinoamericana que está tan presente en Miami, ya que, si bien mi base es francesa y asiática, siempre uso sofritos, caldos latinos, productos 100 por ciento de nuestros países, y eso lo incorporo a la cocina tailandesa, japonesa, indonesia y china”, destacó el chef, quien ha popularizado en la ciudad la técnica del sous-vide (bajo vacío, en francés).

“Mi base siempre va a ser francesa, y esa es una técnica muy famosa porque es la mejor manera de conservar los sabores. Cuando la proteína y el alimento se mantienen a cierta temperatura, es mucho más fácil trabajar y lograr el resultado esperado”, finalizó el chef, quien ha sido uno de los precursores de este innovador sistema de trabajo.