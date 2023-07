Revelan arte de la 2da temporada de "La Rueda del tiempo"

Prime Video mostró el arte oficial de la segunda temporada de La Rueda del tiempo (The Wheel of Time).

MIAMI.- Prime Video develó el arte oficial de la segunda temporada de La rueda del tiempo (The Wheel of Time), serie que llegará a la plataforma el próximo 1 de septiembre y que se podrá ver en más de 240 países.

En la temporada dos, nuevas y muy viejas amenazas buscan a los jóvenes amigos de Dos Ríos, ahora esparcidos por el mundo. La mujer que los encontró y los guio, ahora se encuentra sin poder para ayudarlos, así que deben encontrar otras fuentes de fortaleza: en los unos a otros o en ellos mismos, en la luz o en la oscuridad.

La rueda del tiempo es protagonizada por Rosamund Pike (Gone Girl, I Care a Lot), como Moiraine Damodred; Daniel Henney (Criminal Minds), como Lan Mandragoran; Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel), como Nynaeve al'Meara; Madeleine Madden (Dora and the Lost City of Gold), como Egwene al'Vere; Marcus Rutherford (Obey), como Perrin Aybara; Dónal Finn (Rogue Heroes), como Mat Cauthon; y Ceara Coveney (Young Wallander), como Elayne Trakand.

La serie de Amazon Prime fue adaptada para televisión por el productor ejecutivo Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D.,Hemlock Grove). Larry Mondragon y Rick Selvage de iwot productions (Winter Dragon), Ted Field de Radar Pictures (Jumanji: Welcome to the Jungle, Winter Dragon), Mike Weber (Jumanji: The Next Level, Beirut), Darren Lemke (Shazam!, Goosebumps, Winter Dragon), Marigo Kehoe (Outlander, The Crown), Justine Juel Gillmer (The Survivor, Halo), Sanaa Hamri (Empire, Lovestruck) y Amanda Kate Shuman (The Blacklist) también forman parte de la producción ejecutiva. Rosamund Pike es coproductora ejecutiva; mientras que Harriet McDougal, Brandon Sanderson y Lauren Selig son consultores de producción.

La rueda del tiempo es una coproducción de Amazon Studios y Sony Pictures Television.

