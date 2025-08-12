martes 12  de  agosto 2025
DUELO

Revelan causa de la muerte de Brandon Blackstock, exesposo de Kelly Clarkson

El 7 de agosto, la familia del cazatalentos informó su deceso y brevemente se informó que el hombre de 48 años padecía cáncer

Brandon Blackstock y Kelly Clarkson.

Brandon Blackstock y Kelly Clarkson.

Captura de pantalla/Youtube/Entertainment Tonight
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- A una semana de su fallecimiento, el forense del condado de Silver Bow, Dan Hollis, dio a conocer la causa de muerte de Brandon Blackstock, exesposo de Kelly Clarkson. Según lo dicho por el especialista, Blackstock falleció por causas naturales debido a un melanoma, un tipo de cáncer de piel.

"Brandon Blackstock falleció pacíficamente en su hogar en Butte, Montana, el 7 de agosto, bajo cuidados paliativos, rodeado de su familia", dijo Hollis a la revista People.

Fallecimiento

El padecimiento de Blackstock había permanecido en la intimidad de la familia hasta el 6 de agosto cuando Kelly Clarkson sorprendió a sus fanáticos con la suspensión de su residencia en Las Vegas. Entonces, la cantante señaló que su ex se encontraba enfermo y debía enfocarse en el cuidado de sus hijos.

"Aunque normalmente mantengo mi vida privada, el año pasado el padre de mis hijos estuvo enfermo y, en este momento, necesito estar completamente presente para ellos. Les pido disculpas sinceramente a todos los que compraron entradas para los espectáculos y agradezco mucho su amabilidad, gentileza y comprensión".

Un día después, el 7 de agosto, la familia del cazatalentos informó su deceso y brevemente se informó que el hombre de 48 años padecía cáncer.

"Con gran tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Brandon Blackstock. Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en estos momentos tan difíciles".

Una fuente cercana a Kelly Clarkson dijo a People que la artista se encuentra devastada por sus hijos.

"Kelly y Brandon tuvieron sus altibajos, pero al final, él era el padre de sus hijos y ella está profundamente desconsolada por ellos. Sus hijos son su mundo entero, y se mantiene fuerte por ellos".

